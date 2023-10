Las mejores historias de encuentros con aliens contadas en Internet (saca tu gorro de aluminio)

‘LasagnaCena’ también vivió un encuentro del ‘tercer tipo’ en un campamento. Su experiencia se situó en el norte de Columbia Británica: “Eran aproximadamente las 10 de la noche y nos encontrábamos en medio de la nada. Estábamos sentados alrededor de la fogata, escuchando música, tomando unas cervezas, etc. En un momento dado vimos una luz en la montaña al otro lado del lago. Era un lago de tamaño decente, diría que de unos 5 km de ancho, rodeado de montañas. Cuando vimos la luz, supusimos que se trataba de otros campistas a los que podíamos visitar y encendimos nuestra linterna para llamar su atención. Primero la encendimos dos veces, y ellos nos devolvieron el flash dos veces. Luego tres. Estábamos pensando en ir de excursión para encontrarnos con ellos cuando la luz pareció aumentar de intensidad y luego volar de un lado de la enorme montaña a otra montaña al otro lado del lago. Luego se quedó allí y nos dirigió un par de destellos, pero apagamos la luz y en ese momento nos cag… de miedo. Recuerdo que me metí en la tienda y me tapé la cabeza con el saco de dormir, muerta de miedo. Me dormí y me desperté y todo estaba bien, pero por alguna razón había aproximadamente media docena de sapos muertos muy grandes fuera de mi tienda”.