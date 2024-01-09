¿Captan invasión alienígena en centro comercial de Miami? La verdad tras los polémicos videos virales

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Las palabras 'Miami Mall' y 'Aliens in Miami' fueron tendencia el pasado 5 de enero después que en la plataforma X se compartiera un video donde supuestamente fue capturado un alien de tres metros de altura caminando a las afueras del centro comercial Bayside Marketplace.

Supuesto alien fue captado en video a las afuesras de un centro comercial en Miami: ¿qué pasó en realidad?

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando en dicho complejo se presentaron más de 60 patrullas, lo cual alertó a las personas que estaban en el lugar y los alrededores, ya que no es normal que se desplegaran tantas unidades, por lo cual se intuyó que la situación era bastante grave.

Si bien en un inicio no se dieron detalles sobre cuál era el problema, usuarios de Internet comenzaron a compartir videos de los policías y el caos que se vivía en el centro comercial, pero uno llamó particularmente la atención y es que al parecer captó a un alienígena de 3 metros caminando a las afueras del lugar. Esto causó que se replicara en todas las redes sociales, causando impacto y por supuesto miedo.

"Tienen que ser extraterrestres la policía no se altera así de la nada", "Son muchos policías. En realidad está impidiendo su capacidad para llegar a la escena .. ¿por qué necesitan todos los policías en toda la ciudad, incluso si se trataba de un tirador activo. Usted no envía 60 coches de policía", "Yo sé que la calidad del video es pésima, pero sí me dio miedo", "¿Se imaginan que sea el inicio de la invasión alien? me muero", "Siento que todo esto es real" o "Ni siquiera envían tantos policías para un tirador activo, tuvieron que ser los aliens", fue lo que respondieron.



Las teorías sobre la presencia del supuesto alien y su aparición en un espacio público fueron variadas, pero la que más se repitió fue aquella donde se apuntó que los oficiales y patrullas fueron llamadas al lugar para evacuar a la gente y neutralizar al alienígena evitando que fuera visto por las personas que estaban en el lugar.

Internautas dudaron de la vericidad de los videos virales del extraterrestre

Por supuesto no todos creyeron en el video y aseguraron que es falso, debido a que el mencionado alien se ve borroso al igual que todos los videos que supuestamente lo muestran, lo cual les parece imposible debido a la alta teconología que tienen los celulares hoy en día.

"No sé si los rumores sobre los extraterrestres en el Miami Mall son reales, pero sí sé que nunca había visto tantos policías en un solo lugar", "Yo no creo en videos borrosos", "¿Todos tienen teléfonos celulares, pero nadie tiene un video de cerca del extraterrestre de 8 a 10 pies en el centro comercial de Miami?", "Qué casualidad que todos los videos tienen una calidad espantosa", "Hay cámaras de seguridad en todos lados, es imposible que si hubiera un alien pase desapercibido" y "¿Entonces aparentemente los extraterrestres visitaron un centro comercial en Miami?absurdo", fueron otros más.



De acuerdo al portal CBS News Miami las unidades policiacas se presentaron debido a que un grupo de 50 adolescentes provocó un disturbio en el centro comercial Bayside Marketplace. Los registros apuntan que estaban lanzando fuegos artificiales lo que generó pánico, ya que algunos asumieron que había un tiroteo, dijo el oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega.

"La policía fue enviada para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse. Algunas empresas cerraron temporalmente para permitirnos despejar el área".



Vega incluso habló sobre las especulaciones en Internet sobre la aparición del enorme alienígena y aseguró que no hubo ninguno y al final se arrestaron a 4 adolescentes.

"No hubo extraterrestres, ovnis ni extraterrestres. No se cerraron aeropuertos ni cortes de energía", seguido de un emoji con la palma de la cara.



¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD