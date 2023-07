Civilización alienígena habitó la Tierra y las pruebas están en las pirámides mayas: teoría de TikTok

Miles de personas creen que existen viajeros en el tiempo que predicen eventos impactantes o que los perros podrían iniciar una guerra contra los humanos , pero una nueva teoría conspirativa está sacudiendo en TikTok, pues hace dudar a las personas sobre la Historia de las civilizaciones.

Teoría del 'gran reinicio' en TikTok dice que existieron civilizaciones alienígenas antiguas en la Tierra

El pasado 12 de junio la cuenta @terroresnocturnos.trn explicó la teoría del 'gran reinicio', la cual plantea que algunas civilizaciones antiguas fueron desconocidas y pudieron ser las responsables de la construcción de las pirámides más importantes del mundo, es decir de la cultura maya, sumeria y la egipcia.

Todo se basa en la idea de que estas tres civilizaciones tienen mucho en común a pesar de haber existido con miles de años de diferencia y no haber estado comunicadas entre sí, por lo cual se cree que entonces dichos monumentos no fueron creados por ellos sino por culturas más antiguas y avanzadas, quizá alienígenas, pero que fueron borradas de la historia.

"Varios geólogos creen que la esfinge de Guiza tiene marcas de una inundación que ocurrió hace 9 mil años, 4 mil 500 años antes de que los egipcios supuestamente la levantaran. Además, en 1994 se encontró en Turquía un monumento llamado Gobekli Tepe, datado de hace 12 mil años que demuestra que hubo una civilización avanzadísima para construirlo. ¿Pero no habíamos dicho que la civilización sumeria era la más antigua? Ahí está la clave", expresó una tiktoker.



Con esto en mente se cree que hubieron antes civilizaciones no humanas que contruyeron dichas pirámides con su tecnología avanzada y "algo" las borró para siempre, lo cual tuvo como consecuencia el reinicio de la humanidad, lo cual también explicó el tiktoker @rick.drevil.wolf.



La única prueba de su existencia serían sus monumentos y al llegar las culturas mencionadas ellos habrían encontrado éstos ya hechos.

Más de medio millón de personas vieron la explicación de la teoría en la cuenta @terroresnocturnos,trn y una gran parte de los usuarios concordaron que no es tan descabellada como parece, debido a que es algo que pudo pasar.

"Esto me lleva a pensar que la vida se repite una y otra vez es decir: ¿Y si una vez alcanzado nuestro auge o límite de civilización hay un reinicio?", "Totalmente así lo creo", "Ver las pirámides sí he ha hecho pensar que no fueron hechas por humanos", "Ok ya me hiciste dudar en todo lo que se" o "Muy buena explicación pero yo creo que las civilizaciones antiguas no fueron borradas simplemente ellos se fueron.Quien sabe algún día regresen", fueron algunos de ellos.



Otros simplemente creyeron que era una idea erronea y compartieron sus motivos de manera muy puntual, los cuales también fueron apoyados.

"Civilizaciones muy avanzadas y con alta tecnología....¿hacen estructuras de piedra? no pues no creo","Las esfinge se comprobó que en realidad eran grandes rocas que fueron talladas en tiempos de construcción de las pirámides por los egipcios","Eso me parece menospreciar las capacidades de esas culturas. Que no entendamos como pudieron hacerlo no significa que no pudieran" y "Las pirámides son tan comunes en el mundo antiguo porque es la estructura más sencilla de hacer, solo es ir apilando piedras".



Por último el usuario llamado @o.moner compartió que algo similar sucedio con la civilización de Tartaria la cual estaba "avanzada a su época" y terminó también siendo borrada como le pasó a las culturas que habrían llegado antes de que los egipcios, mayas y sumerios.

¿Tú que piensas al respecto de dicho planteamiento? No olvides decirnos.

Podrías ver: