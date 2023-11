Nintendo confirma película live action del videojuego 'The Legend of Zelda': esto debes saber

Los videojuegos están ganando terreno en el cine y uno de los más exitosos de todos los tiempos por fin tendrá su propio live action: 'The Legend of Zelda'.

Nintendo y Sony trabajarán para crear una película live action de 'The Legend of Zelda'

El pasado 7 de noviembre fue cuando Nintendo en su página oficial reveló que llegó a un acuerdo para mostrar en la pantalla grande la historia de Link 'el héroe del tiempo', quien debe cruzar el mundo mágico de Hyrule con el fin de rescatar a la princesa Zelda.

Para tranquilidad de los fans el proyecto estará producido por Shigeru Miyamoto director de Nintendo y una de las mentes maestras que diseñó el videojuego hace más de tres décadas.

¿Quién es el director que estará a cargo de la película live action de 'The Legend of Zelda'?

Si bien se pensaría que la empresa de videojuegos japonesa no había elegido al director de la cinta resultó ser todo lo contrario, ya que anunció a Wes Ball, quien en 2006 estuvo a cargo de 'Maze Runner'.

"La película será producida por Nintendo y Arad Productions Inc. y dirigida por Wes Ball. La película será cofinanciada por Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc., con más del 50% financiado por Nintendo. La distribución teatral de la película estará a cargo de Sony Pictures Entertainment Inc. en todo el mundo", se lee en parte del comunicado.



The Legend of Zelda' tiene una enorme variedad de títulos y por el momento, se desconoce cuál exactamente será la que plasmarán en el cine o si será una combinación entre sus diversas historias.

Por otro lado, tampoco se mencionó una fecha aproximada de estreno o cuáles actores formarán parte de la cinta, así que podrían pasar algunos años antes ver hecha una realidad la historia.



Al darse a conocer esta información las redes sociales 'explotaron' debido a la emoción de los fans, quienes no pueden creer que verán a Link hacer su debut en la pantalla grande.

"Mi niño interior está llorando de felicidad por la película de Zelda","Qué felicidad, tantos que soñamos con esto", "Sí me emocioné con esto", "Será una locura ver The Legend of Zelda en cines, al fin y Nintendo lo hará muy bien", "OMG esto parece un sueño", "Esa película romperá el Internet. Es Zelda" o "La quiero ver ya", fueron algunas opiniones.



No obstante, una gran cantidad de personas se mostraron con "miedo" debido a que Sony será la compañía con la que trabajará Nintendo, pues en su opinión, los últimos años ha decepcionado con sus produciones como 'Mobious' y 'Venom 2', además aseguran que el mejor camino para 'The Legend of Zelda' era ser transformado un largometraje animado y no live action.

"No sé si verlo como algo bueno o como algo malo", "Que sea live action le resta mucho", "Me da miedo, Sony lo ha hecho muy mal con las películas basadas en videojuegos, véase 'Resident Evil' y 'Uncharted'", "Era animación Nintendo", "Me gusta pero me asusta", "Tanta buena animación que hacen en Japón y tenía que terminar siendo live action", "Primero me emocioné, pero después de ver que es live action me deprimí, no creo que sea buena" y "Ay dios... pudieron hacerlo bien y decidieron hacerlo mal", resultaron ser otros.



Por último, los internautas comenzaron a mencionar a cuáles actores que les gustaría ver protagonizando el live action, por ejemplo Tom Holland, Emma Watson, Hunter Schafer, Timothée Chalamet y Saoirse Ronan.

¿Tú qué piensas acerca del asunto? Dinos en los comentarios.

