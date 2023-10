¡Quería llorar! Perrita se hace viral por destruir los videojuegos de su dueño: “Me daría mucha rabia”

Muchos dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero después de lo que hizo un lomito, muchos pensaron que tal vez esa idea no era tan correcta.

Lomito destruye videojuegos de PlayStation de su dueño

A través de TikTok, el usuario @SmithEryk, desde Olsztyn, Polonia, compartió el momento en el que llegó a su casa y encontró en su cama un par de controles de PlayStation 4 completamente destrozado, además de sus videojuegos como ‘The last of Us’, ‘FIFA 21’ y ‘Ghost’.

La perrita simplemente estaba acostada y moviendo la cola, mostrando que estaba feliz de ver a su dueño, sin percatarse del daño que había hecho.



El clip, que ya cuenta con más de 33 millones de reproducciones, además de que los internautas aprovecharon para bromear con la situación, contar anécdotas similares con sus mascotas y lo que harían si su lomito hiciera lo mismo.

“Poco se habla de a meada que dejó en la cama”, “La verdad me daría coraje, pero la que tendría la culpa soy yo por no guardar bien mis cosas sabiendo cómo es mi perro”, “Una vez mi perro hizo lo mismo”, “He resuelto el problema, ahora podemos jugar más tiempo juntos, ya no tienes distracciones”, “No es un chico malo, solo quiere ser él mismo”, “No saben lo cansado que es tener un perro así”, “Me duele el alma, pero yo lo perdonaría”, “(Un consejo) Más paseos, más juguetes y cerrar las puertas jajaja”, “Es que también tú, no le enseñaste a jugar GTA” y “He aprendido que todos los daños que ellos hagan son culpa nuestra”, fueron algunos de los textos que recibió.

No es la primera vez que la perrita rompe sus cosas

En un clip que compartió el pasado 15 de enero, este chico mostró el momento en el que llega a casa y sus perras, Prada y Kira, lo están esperando muy contentas, dejando entrever que él iba llegando a casa, cuando se percata que han roto varios de los cojines del sillón y cuyo relleno está esparcido por toda la habitación.

“Es el mismo perro”, “Te aman, qué felices son de verte”, “Lo bueno es que luego se les quita lo latoso”, “Hermosas”, “Hacen lo mismo que mi perra, ya te entiendo”, “No importa, ellos valen mucho, son amor de verdad”, “Esto no es aceptable” y muchos emojis sorprendidos o riéndose aparecen en su publicación.



¡Y también tiene un clip de cómo quedó su cuarto cuando destrozaron una maceta!



¿Qué es lo más valioso que alguna vez tu perro o perra ha destruido? Queremos conocer tu historia, así que te invitamos a escribirla en la sección de comentarios.