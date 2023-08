Joven enseña a su hermanito trucos profesionales de pole dance y el video divierte a TikTok

Los niños además de hacer reír a todos con sus ocurrencias pueden ser excelentes bailarines, lo cual afirmó una joven llamada Angélica Calderón.

Dentro de su cuenta de TikTok @angelicacalderon09 ella ha mostrado que desde hace poco más de 3 años está aprendiendo a bailar pole dance y a realizar diversas acrobacias.

Al parecer quien le tomó atención a esta práctica es su hermanito Sam de 4 años, pues le pidió a la tiktoker que le enseñara a hacer algunos trucos sobre el tubo de metal, a lo cual ella aceptó.

Niño aprende a bailar pole dance con su hermana: se vuelve la sensación en TikTok



Por supuesto Angélica grabó la clase express que le dio al pequeño y comentó que lo que hizo primero fue mostrarle a su hermano cómo se hacían los movimientos para que los replicara, pero eso sí, sin explicarle con palabras.

Fue así que el pequeño comenzó a ver a detalle las posiciones que tomaba su hermana para los trucos y el resultado fue épico.



La joven narró en su clip que su hermano logró hacer dos de tres movimientos de pole dance de diversos niveles de dificultad con solo observarlos una sola vez y lo mejor de todo, es que trató de imitar hasta el último detalle como la posición de las manos.

"Le enseñé un carrusel, no puedo creerlo, le salió perfecto, solo vean. Entiende la técnica con solo verlo es muy divertido", fue lo que comentó.



El tiktok que llevó el nombre "Mi hermanito imitando trucos de pole" y que fue publicado por simple diversión, terminó siendo viral con casi 2 millones de vistas.

En los comentarios además de resaltar lo linda que era la relación de ambos pese a la gran diferencia de edad, los usuarios expresaron que Sam podría ser todo un profesional, pues si bien no tiene las bases del pole dance con práctica hasta podría ser maestro en el futuro.

"Qué hermoso. Tiene futuro como profe de pole", "Desde chiquito ya tiene la vida hecha ya sabe de qué trabajar", "Me parece que tu hermanito en su anterior vida fue profesor de pole", "No me cabe duda que él es el profe", "Necesito clases con ese niño ahora", "Toda una carrera por delante sin duda", "Morí de ternura y su futuro en el pole podría ser enorme, amo", "Hasta el va a tener futuro en esto, no como yo" o "Es más 'astetik' que yo" resultaron ser algunas reacciones.



A raíz de la viralidad del clip de Angélica y Sam sus nuevos seguidores piden que el pequeño intente otros trucos de pole dance para verlo bailar debido a que es muy tierno.

