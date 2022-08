Llevan show de bailarinas de pole dance a fiesta de revelación de género: así reaccionó TikTok

TikTok se caracteriza por mostrar las fiestas más extrañas. Por ejemplo, el hombre que celebró un 'baby shower' para sus dos esposas al mismo tiempo.

Otra clase de celebraciones que también se volvieron virales en la red social, fueron los 'gender reveal' [fiestas de revelación de género], donde los futuros padres realizan una reunión junto a amigos y familiares para dar a conocer si su bebé será niño o niña.

Dicho evento se caracteriza por estar lleno de decoraciones azules y rosas. Además, se realizan actividades grupales para tratar de adivinar el sexo del bebé.

No obstante, una pareja provocó polémica en redes sociales después de decidir hacer algo diferente: contratar a dos bailarinas de pole dance para amenizar el día.

Show de pole dance en fiesta de revelación paraliza TikTok

En la escena, que fue publicada en TikTok por una de las mujeres contratadas (@mariap_poledance), se puede ver a ella y a otra joven realizando un baile en conjunto y después de manera individual.

Cada una de ellas llevaba un bikini con los colores del 'gender reveal'. Aparentemente, este singular momento ocurrió en Rusia el pasado 14 de agosto, día en que se publicó el TikTok que hasta ahora tiene 9 millones de vistas y más de 470 mil me gusta.

El video de las bailarinas de pole dance se replicó por todas las redes sociales

Tras la controversia y la cantidad de mensajes criticando el show como una mala acción, la autora del video decidió desactivar la caja de comentarios, pero ya era demasiado tarde porque el material había sido esparcido por otras redes sociales.

En su mayoría, los internautas se dicen extrañados por el particular entretenimiento que escogieron los futuros papás para su evento, pero apoyan la originalidad de la pareja.

"Esto es otro nivel, cuando creo que ya no me voy a sorprender Internet llega a callarme", "Pensaba que las bailarinas eran las que revelarían qué es el bebé mientras bailaban, pero me equivoqué", "De principio a fin fue raro, no encajan las bailarinas en esta ecuación", fueron parte de los comentarios.



La usuaria @mariap_poledance publicó un segundo video donde se mostró más a detalle el show de la bailarinas, a los invitados disfrutando del baile, así como la esperada revelación y la reacción que tuvieron los invitados al saber qué esperaba la pareja.



Una de las bailarinas fue quien le dio la noticia a la pareja al explotar un globo lleno de confeti azul, lo cual confirmó que el bebé es un niño.

Al verlo, algunos quedaron aún más confundidos, pues creían que las bailarinas darían la noticia mientras hacían su espectáculo, no al final y con un globo.

"¿Todo eso para que hagan estallar un globo? Creo que eso es lo que más me confunde aquí", "Pensaba que las bailarinas eran las que lo revelaban mientras bailaban, estaba tan confundida", "Pensé que el punto del baile era ese que mientras lo hacían dirían qué era el bebé, pero nada más no".

Algunos internautas pensaron que el show de pole dance fue original, pero otros no

Las opiniones en Internet también generaron un debate, pues por un lador estuvieron aquellas personas que se mostraron encantadas por la idea y expresaron que les gustaría replicarlo.

"Qué bonito, quizá no lo dicen, pero puede ser que la chica embarazada sea pole dancer y tendría un significado bonito", "Ya me vi cuando me embarace, quiero algo así", "Pues los futuros papás se veían muy contentos, la chica hasta aplaude, aquí lo importante es que estaba feliz", "Me gustó. Es diferente y los bailarinas eran profesionales" o "Me encanta esta idea, no entiendo por qué la gente es tan odiosa".



Aunque también hubo usuarios que pensaron que fue "de mal gusto" y algo "fuera de lugar" para una celebración familiar de ese tipo.

"Me parece una falta de respeto, es revelación no un table dance", "Esa tontería seguro se le ocurrió al papá", "Qué horror, puras ridiculeces", "No sé qué demonios acabo de ver, pero está mal" y "Ni creativo, ni de clase, esto es vulgar", fue como se expresaron quienes estuvieron en contra.