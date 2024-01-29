Europea afirma que se sabe más canciones mexicanas que los mexicanos y le llueve ‘hate’: “Las canto de corazón”

Video "México mágico": los momentos más surrealistas que sólo puedes ver en ese país

Una mujer sueca se hizo viral al asegurar que conoce “más” canciones mexicanas que los nativos de dicho país: sus palabras dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

Mujer sueca asegura conocer más de música mexicana que mexicanos en video viral

PUBLICIDAD

A través de redes sociales, múltiples extranjeros demuestran su gusto y amor por México, que, en ocasiones, parece rebasar el de los propios mexicanos.

En TikTok, por ejemplo, se viralizó un video en el que una europea asegura conocer “más canciones” mexicanas que algunos nativos del país.

Publicado a principios de enero de 2024 por la cuenta ‘Extranjeros x el mundo’, presenta a una joven originaria de Suecia que afirma que le gusta la música mexicana:

“A veces a la gente se le hace chistoso porque a veces yo sé canciones más que la gente mexicana (...) Canto canciones mexicanas de corazón”.



En especial, dijo que disfrutaba de las composiciones de Luis Miguel y la canción de ‘La llorona’. Incluso, se animó a entonar unos versos de ‘Cuando calienta el sol’ y el popular tema mexicano.



Lo cierto es que el tiktok es apenas un clip de una entrevista que ‘Extranjeros x el mundo’ había publicado en su canal de Youtube en noviembre de 2022.

En el video extendido, Jessica, como se llama la sueca, habló más a detalle sobre su vida en México: vive en Puerto Escondido (una ciudad playera del estado de Oaxaca), donde trabaja como empresaria.

La joven decidió dejar su natal Suecia cuando tenía tan solo 21 años, ya que, según dijo, no le gustaba el clima ni el “sistema”, que se enfoca en “conseguir un trabajo, trabajar ahí toda tu vida, luego para una jubilación”.

En la versión extendida de su entrevista, la joven detalló otras cosas que disfruta de México, como la gastronomía, cultura o paisajes. Además, resaltó que vivir en el país no necesariamente es peligroso, como cualquier extranjero podría pensar a partir de reportes en medios de comunicación.

Internautas reaccionan al video de una sueca que dice saber más de música mexicana

El video de TikTok en el que Jessica afirmó conocer más canciones mexicanas que los propios nativos alcanzó más de 50 mil reproducciones, miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

PUBLICIDAD

Entre estos, muchos internautas aplaudieron que la sueca conociera tan bien la cultura mexicana:

“Chica sueca pero bien mexicanizada”, “Con ese ‘rolón’ de ‘La llorona’ ya eres mexicana”, “Qué bella su actitud”, “Me da mucho gusto que vivan y convivan extranjeros, porque ellos nos dan otra perspectiva de como es nuestro país, y así valorarlo y armarlo por tantas cosas buenas”, fueron algunas de sus reacciones.



No obstante, no todos vieron con buenos ojos los dichos de la extranjera:

“Luis Miguel ni es mexicano”, “Canta mejor que Bad Bunny”, expresaron los últimos.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú al respecto.