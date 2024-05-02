Pide pastel con fotos de idols coreanos y le ponen una de 'El Chino' de 'María de Todos los Ángeles'

Video Rockeros hacen remix a capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’ y el resultado es divertidísimo

Internet demuestra a diario con los videos virales que en los cumpleaños a veces las cosas no salen perfectas, pues llegan a surgir algunos incidentes que le dan un giro inesperado a las celebraciones, como el perro que irrumpió la fiesta de una niña de 3 años y arruinó su vals.

Otro caso que se volvió viral fue el que compartió el usuario mexicano Luis G. Fernández el pasado 25 de abril. Al parecer, el pastel de su hija tenía un "pequeño detalle" muy divertido.

PUBLICIDAD

Foto de

'El Chino' de 'María de todos los Ángeles' se cuela en pastel de k-pop: historia se hace viral

Fue en su página de Facebook donde publicó fotos del pastel, que estaba compuesto por pequeños cupcakes, y cada uno de ellos tenía la imagen de algún cantante o artista coreano. Aunque todo parecía estar bien con el encargo, resulta que al examinar de cerca las imágenes, se descubrió que una de ellas mostraba el retrato de 'El chino', el personaje de la comedia televisiva 'María de todos los Ángeles', lanzada en 2009.

"Mi morrilla pidió un pastel con temática de coreanos y le pusieron al Chino de María de Todos los Ángeles", fue el texto que acompañó su publicación.



En las diversas fotos que publicó como prueba, se puede apreciar cómo 'El chino' estaba bien camuflado entre los demás personajes coreanos del pastel. Lo más curioso es que su hija posó con el cupcake que tenía al personaje de la televisión mexicana con una sonrisa, lo cual indicaría que no le molestó en absoluto.

Imagen Luis G. Fernandez / Facebook

Internautas reaccionan con divertidos comentarios y memes al pastel de 'El Chino'

El post se hizo viral en Facebook con más de 7 mil reacciones y siendo compartido 12 mil veces y por si fuera poco, la situación terminó haciendo reir a todos los internautas, quienes no podían creer el error que cometió la pastelería.

"Jaja el chino siempre dando problemas", "No sé quién lo confundió, pero está genial", "Me pasa eso y me muero de risa", "No sé si el que puso la foto fue genio o villano, solo se que me reí mucho", "Amo esto", "Lo haré para el cumpleaños de mi sobrina cuando me pida su pastel de monos chinos, lol", "Chino, sal de ahí, esa no es tu familia", "Pero no estuvo mal, es el chino, una representación auténtica", o "El error más divertido del mundo", fueron algunos de ellos.



Hasta el momento, el papá de la festejada no ha dado detalles sobre el nombre de la pastelería que hizo el encargo y qué hizo después, es decir, si les hizo algún tipo de reclamo o simplemente lo dejaron pasar por lo divertido que resultó.

Al final, la niña seguramente tendrá una historia inolvidable para contar sobre su peculiar pastel de cumpleaños y nos recuerda que los errores pueden convertirse en anécdotas divertidas que pueden hacerse virales en cuestión de horas por su originalidad.

Imagen Luis G. Fernandez / Facebook y Televisa



¿Ya conocías esta divertida historia? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD