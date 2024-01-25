Extranjera llora porque mexicana le regaló una torta de aguacate con frijoles: Video se vuelve viral
Tiktoker se conmovió hasta las lágrimas con el detalle que la mamá mexicana de una amiga tuvo con ella para que no pasara hambre.
‘Extranjera’ rompe en llanto ante el detalle de la mamá de su amiga mexicana de regalarle una torta de frijoles con aguacate para que no pasara hambre. La historia se hizo viral.
Mujer se conmueve ante regalo de mamá mexicana
A través de TikTok se viralizó la grabación de la tiktoker Kristie Martin, quien no pudo contener el llanto ante la atención que la madre mexicana de una amiga tuvo con ella.
La joven, quien tiene doble nacionalidad, pues, aunque, nació, creció y vivió en Estados Unidos casi toda su vida, sus papás son mexicanos, narró que no podía parar de llorar pues le conmovió encontrarse en Los Ángeles con la calidez que siempre ha caracterizado a los mexicanos.
“De acuerdo, literalmente no he podido dejar de llorar, y sé que esto va a sonar realmente estúpido, pero ser mexicano realmente es…”, quiso explicar la joven sobre su reacción.
Kristie Martin dijo sentirse avergonzada por su emotiva reacción, pero fue una sorpresa recibir el regalo de la mujer mexicana, pues además tuvo en cuenta que no come carne y se la preparó de aguacate con frijoles.
"Creo que esto es para todos los latinos, pero solo los mexicanos, en este caso… Estoy llorando porque estoy en camino (a trabajar). Mientras iba en camino, ahora mismo aquí en Los Ángeles, y fui a recoger a mi amiga y a su mamá, (ella) tenía una torta para mí. Una torta de aguacate con frijoles porque sabe que no como carne", dijo.
La mujer dijo que a través de este detalle pudo reconocer y sentir la esencia del país de de donde son originarios sus padres, confesando, que la mamá de su amiga terminó también conmovida con su reacción y lloró junto a ella.
"Ella estaba esperando afuera para darme una torta. Si esto no es lo más 'Te amo', a la manera mexicana, no sé cómo es. Eso fue lo más hermoso. Mi amiga dijo 'oh, Dios mío, no tienes que comerlo, como mi mamá, no puedo'. Y yo digo, ‘esto es lo más hermoso’. Parezco un desastre. Ya dejé de llorar como hace 30 minutos, pero no sé por qué estoy tan emocionada. Literalmente lloré con ella. Y ella es... ella comenzó a llorar y ambas lloramos con mi torta en la mano”, contó.
@_kristiemartin
Being Mexican is truly the best 🥺❤️🇲🇽 #mexicantiktok #mexicanos #mexicanfamilies♬ original sound - Kristie Martin
La tiktoker, conocida por compartir cómo es su vida entre dos culturas, recordó cómo es la convivencia con un mexicano y lo generosos que son.
“Así que ahora estoy en la cafetería y no puedo arreglarlo. No puedo. Solo los mexicanos entenderán. Lo juro, son las personas más cálidas del mundo. Siempre quieren dar algo, que no se vayan de la casa sin algo. Esto es lo más hermoso, ¿por qué estoy llorando? Me dio una torta”, finalizó.
Mexicanos reaccionan a llanto de ‘extranjera’ a la que regalaron una torta
Las reacciones no tardaron en aparecer en un hilo de comentarios en los que los mexicanos se hicieron presentes apoyando y alardeando la calidez con la que la mujer los describió.
“Si alguna vez le dices a una mamá mexicana que alguien del trabajo no llevó lonche, al siguiente día seguro les manda algo de comer”; “En México sabemos que la comida no solo alimenta también apapacha el alma”; “Mexican says always ‘Dónde come uno, pueden comer dos, échale agua a los frijoles’”; “Una mamá no deja salir a nadie con la panza vacía”, son algunos de los comentarios.