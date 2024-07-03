¿El huracán Beryl es una pelea entre los dioses Chaac y Poseidón? La alocada teoría de mexicanos

Video Mexicano 'reta' a Tláloc bailando la danza de la lluvia y se suelta tremendo aguacero

Su última genialidad tiene como protagonistas a tres insospechados actores: el huracán Beryl y los dioses mitológicos Chaac y Poseidón. El chiste inundó todas las plataformas digitales y dejó memes para la anécdota. A continuación, la explicación de cómo surgió.

Todo empezó por una estatua de Poseidón en Yucatán

A finales del pasado mayo, las autoridades de Progreso, una ciudad costera en el estado de Yucatán, erigieron en el malecón una estatua de Poseidón, el dios griego del mar y agua en general.

Este suceso hubiera pasado desapercibido para la mayoría de los mexicanos de no ser porque, tan solo unas semanas después, llegó el huracán Alberto y trajo intensas lluvias. Si bien los principales estados afectados fueron los del norte del país, en Yucatán también se sintieron los efectos.

Después de una intensa época de ondas de calor, el estado reportó caídas de árboles, inundaciones y más en cuestión de días.

Entonces, la tiktoker Vicky Wolff publicó un video con su explicación sobre el fenómeno: Chaac se había molestado con los yucatecos por eregirle una estatua a otro dios.

“Me queda claro que nos está cayendo la ira de Chaac por haberle hecho tremenda falta de respeto poniendo a Poseidón”, expresó en clip que, al día de hoy, acumula más de 6 millones de reproducciones.



¿Y quién es Chaac? Tan solo la deidad maya asociada con la lluvia, el agua en general, los rayos y relámpagos (Tláloc sería su equivalente en la cultura azteca).

Mascarón de Chaac



Chaac es una de las deidades más importantes en la cultura maya, estuvo asociado con la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua en general, por lo que era frecuentemente invocado para obtener buenas cosechas.https://t.co/d3bLkPEfop pic.twitter.com/Jh2diGZ15d — Mediateca INAH (@mediateca_inah) August 8, 2020

Eso sí, en otro video, la creadora de contenido aclaró que la teoría no fue únicamente de su autoría, sino que “es un pensamiento que, creo, todo el mundo tuvo desde el momento en el que pusieron la estatua”: “Yo solamente dije lo que los yucatecos estábamos pensando”, afirmó.

La supuesta batalla entre Chaac y Poseidón inundó de memes las redes sociales. Imagen X (Twitter)

Ante la llegada del huracán Beryl, mexicanos creen que Chaac está enfurecido

Lo que empezó como un comentario del momento, se convirtió en un meme nacional. Esto, debido a la amenaza de que el huracán Beryl toque tierras mexicanas el próximo 4 de junio. Precisamente, se advierte que entraría por la Península de Yucatán.

Ante el temor de las afectaciones que podría causar, los mexicanos decidieron poner manos a la obra.

La solución era tan ‘sencilla’ como la causa del problema: quitar la estatua de Poseidón en Progreso y, de ser posible, sustituirla por otra de Chaac. En Facebook, por ejemplo, se crearon varios eventos con títulos como ‘Ir a destruir la estatua de Poseidón’.

El chiste creció aún más con cientos de memes en los que, a modo de broma, se dice que en esta temporada de huracanes se definirá si Poseidón o Chaac será el dios reinante de Yucatán.

