"No sabía que comían cactus": Español prueba comida mexicana y su reacción sorprende a latinos

Es bien sabido que la gastronomía mexicana es una de las más aclamadas alrededor del mundo por sus texturas, olores y sabores, pero quienes están decidiendo grabar sus reacciones al probar los platillos mexicanos por primera vez son los extranjeros.

Tiktoker español come alimentos mexicanos y sus videos se hacen virales

Miles de ellos han compartido sus clips en TikTok y el que ahora está gozando de popularidad es el usuario @jesusansal. En su perfil ha dejado en claro que le encanta probar comida, pues en cada viaje que hace se atreve a masticar todo aquel alimento que le parece interesante.

Al llegar a México después de estar una corta estancia en Cuba comenzó a documentar los platillos que encontraba en las calles de Cancún , uno de los destinos más populares del país.

Jesús decidió empezar por probar tacos de guisado, uno de chicharrón con salsa y otro de mole verde. Aunque su video obtuvo más de 200 mil vistas, éste no obtuvo buenas críticas porque los mexicanos criticaron enfáticamente que no debía echarle limón a sus taquitos.

"¡El mole JAMÁS lleva limón!", "A ninguno de esos dos tacos se le echa limón, con razón no te gustaron", "No digas mentiras no se le echa limón a todo", "El mole es una de las pocas cosas que no les ponemos limón", "Echándole limón al de chicharrón", "Tache. No llevan limón", "Todo inició mal, ¿cómo que limón compa?" y "¿Mole con limón? Sacrilegio".

En sus siguientes clips la recepción fue más cálida, pues los usuarios de México quedaron felices de que disfrutara de la variedad de frutas exóticas, se atreviera a morder un pan de muerto y hasta las famosas marquesitas.

"Qué bueno que te guste el pan de muerto", "Feliz con su reacción con las marquesitas", "Hermano ya eres mexicano", "Olé , nuestra comida es riquísima", "Bueno al menos no le tiene tanto miedo a las salsas", "Ya soy adicta a estos videos", "Se nota que te está gustando la comida, eso es lo importante", o "Gracias por probar las maravillas que tiene México y ser honesto al respecto", resultaron ser otros.



Una razón por la que el tiktoker se volvió tendencia es porque pronunciaba mal algunos alimentos y hasta cambiaba sus nombres, lo cual le hizo obtener un poco de 'hate'. Por ejemplo, en uno le llamó a los frijoles aceitunas y en otro por nombrar al chorizo como picadillo.

Uno de sus materiales más virales fue aquel que obtuvo casi 2 millones de vistas donde comió nopal asado, experiencia que le pareció interesante por su textura.

"La textura es un poco extraña, pero no sabe mal, es como si fuese una judía verde. La verdad es que no está malo del todo. Yo nunca en mi vida me había imaginado que me comería un cactus".



Jesús confirmó que su viaje por el Caribe mexicano había terminado, pero se llevó a casa diversas bolsas de Takis, las cuales probó frente a la cámara.

Para su sorpresa las botanas le gustaron tanto que hasta se animó a ponerles diversos tipos de salsas encima como chamoy y Valentina, lo cual fue un punto extra para ganar empatía.

"Cuenta la leyenda que ya le gustan los picantes", "Prueba la Valentina negra", "La salsa Valentina si es para Takis, o algunas otras frituras de ese tipo. El chamoy y Tajín solo son para fruta", "Bienvenido a la gastritis", "Jajaja ya lo perdieron ya le gusta lo picante", "Es que México es la casa del chile" y "Te faltaron los morados, pero bueno", resultaron ser otras reacciones.



¿Qué te parecieron sus reacciones al degustar comida mexicana por primera vez? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.

