Ruso da consejos para "convertir tu hogar en una casa mexicana" y hace reir a Internet

México es un país con una gran historia, gastronomía y biodiversidad, lo cual hace cada día más extranjeros queden enamorados, tanto que deciden mudarse allí para comenzar una nueva vida, tal como lo hizo un creador de contenido ruso.

Nikita Aleksandrov, el tiktoker que da consejos para tener una verdadera "casa mexicana"

En su cuenta de TikTok @leningonzalez_ demuestra cómo se ha adaptado a las costumbres mexicanas desde que llegó, lo cual le dio una gran idea, hacer un tutorial para que las demás personas de otros países puedan tener su propia "casa mexicana".

Primero, inició explicando lo que se debe tener de manera obligatoria en la cocina, como por ejemplo una "bolsa madre" y diversos botes de crema vacíos para volver a reutilizarlos.

"Para empezar busca todas las bolsas y ponlas en frente de ti. Agarra una de ellas y métele el resto de las bolsas, acabamos de crear una bolsa madre, vamos por buen camino. Luego tendrás que conseguir unos 50 botes de crema, de ahora en adelante estos serán tus tuppers y aparta uno de ellos porque le vamos a echar tantito jabón y agua para poder lavar los trastes".



Aleksandrov continuó mencionado otros puntos, como la importancia de poner un mantel en la mesa y protegerlo con un plástico transparente o lo normalizado que es comprar una vajilla de platos cara con el fin de exhibirla en una vitrina para usarla solo en "ocasiones especiales".



El tiktoker expuso que para "tunear" el refrigerador como los mexicanos debían agregar imanes de lugares que visitaron con anterioridad y por último, aseguró que en las alacenas nunca deben faltar productos como salsa Valentina, latas de chiles en vinagre, latas de atún y un bote de chile Tajín.

Sus consejos se volvieron virales en poco tiempo debido a lo acertados que eran e incluso, los usuarios expresaron que Aleksandrov estaba revelando los "mejores secretos" de las familias mexicanas.

"Este vato ya sabe demasiado!!!! Vamos a tener que tomar medidas", "ya no puedes salir de México, conoces demasiado y puedes exponer información valiosa", Creo que este Man es un espía infiltrado, ha descrito la cocina de casi todos los hogares Mexicanos. Ya conoce nuestros secretos más profundos", "Jaja me siento expuesta ahora", "Describió perfectamente mi casa", "Me encanta como nos retratas es la pura verdad", "Lo peor es que todo es verdad", fueron algunas opiniones.



Después del éxito que tuvo su clip decidió hacer una segunda parte, pero ahora dando tips para decorar las paredes de la sala y darle ese toque "mexa".

"Te consigues el cuadro de 'La última cena', algunos lo tienen en la cocina y otros en la sala, preferencia ten los dos. Las paredes parecen estar vacías así que conseguimos fotos de bebés o recién casados y obviamente una foto enorme de los XV años de tu hermana".



Al igual que en el anterior video se difundió en redes con rapidez, las personas afirmaron que estos elementos se encontraban en la mayoría de los hogares de México y hasta le ayudaron a complemenetar su lista.

