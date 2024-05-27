¿Quién es Doris Jocely y cuánto tiempo se tardó en hacer su video viral 'México, haz lo tuyo?

Video "De México para el mundo": Tiktoker presume de la cultura mexicana con nuevo reto de maquillaje

En días pasados, el nombre de Doris Jocelyn se volvió tendencia por mostrar la cultura mexicana en un trend viral. Pero, ¿quién es esta joven y cómo se convirtió en una de las influencers más reconocidas? Te lo explicamos.

¿Quién es Doris Jocelyn, la maquillista que revolucionó TikTok con su 'trend mexa'?

Doris Jocelyn es una tiktoker originaria de Veracruz, de 28 años, que actualmente reside en la ciudad de Puebla. Ha destacado en el mundo de las redes sociales gracias a su talento como maquillista. Sin embargo, su más reciente logro ha sido enaltecer a su país al presentar la versión mexicanizada del 'trend Asoka', a la que llamó 'trend mexa', donde plasmó la riqueza de México de una manera muy original.

A pesar de que podría parecer que es una joven que acaba de iniciar su carrera en las redes sociales, Doris lleva varios años destacando con su canal de YouTube. Sin duda, su popularidad se catapultó gracias a TikTok, donde comenzó a mostrar su habilidad para maquillarse e incluso transformarse en personajes conocidos como el Grinch, Aang, la sirenita Ariel y Barbie, solo por mencionar algunos. Esto le ha hecho ganar una gran cantidad de seguidores.

Imagen @dorisjocelyn / TikTok



En menor medida, Doris Jocelyn también muestra un poco de su vida diaria y realiza bailes que están de moda en TikTok, ya sea en solitario o acompañada de su pareja Rubén Hidalgo, con quien cría a dos hijos.

Su trabajo le ha dado la oportunidad de colaborar con diversas marcas, viajar a otros países y, en 2022, ganó un galardón en los TikTok Awards 2022 en la categoría "El Fav del Maquillaje".

Aunque anteriormente Doris Jocelyn ya había sido tendencia en otras ocasiones, su último material, lleno de transiciones, canciones emblemáticas mexicanas y looks que representan la riqueza cultural, la catapultó a nivel internacional.

La influencer recibió incontables felicitaciones por su manera de reflejar a su país, pero una de las preguntas más comunes fue cómo logró hacer este increíble video. Ella respondió a esta inquietud con un TikTok.

Según sus palabras, todo comenzó cuando hizo el 'trend Ahsoka'. Quedó tan encantada con él que optó por hacer una idea similar, pero con una temática mexa, ya que había visto a otras creadoras de contenido mostrar sus culturas en videos.

Doris Jocelyn da detalles sobre cómo logró crear su video que muestra la cultura mexicana

"Comencé con la elección musical, pues sabía que la música era la clave para que este trend despegara (...) Yo ya visualizaba lo que quería en cada toma, qué tipo de orden tendría el video y qué mensaje daría cada fragmento, quería muchísimas refencias de México".



Doris sabía que hacer realidad su clip sería mucho trabajo, por lo cual se apoyó en un grupo de expertos en video y producción para obtener un resultado perfecto. Además, contó con un invitado llamado Fermín la Calaca, un artista que se viste como un catrín mariachi y que ha estado presente en eventos importantes como la Fórmula 1.

Después de pasar tres días comprando objetos como prendas de ropa, máscaras de luchador y dulces, Doris pasó cuatro días más haciendo las grabaciones desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada.

A pesar de que tuvo obstáculos en el camino, como no poder grabar en las pirámides de Cholula o encontrarse con personas que no creyeron en su proyecto, al final su esfuerzo dio frutos, pues se volvió la maquillista favorita de todo México.