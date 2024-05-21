Mexicana encuentra en la web de Mercedes-Benz un auto en 4 mil dólares y pide le respeten el precio

Video Mexicano compró aretes Cartier en 237 pesos: la marca se negó a dárselos y esto pasó

A finales de abril, el usuario de Twitter @LordeDandy comentó que había encontrado un par de aretes en la página de Cartier con un precio incorrecto, es decir, tan solo 237 pesos mexicanos (alrededor de 14 dólares), y terminó comprando dos pares.

Después de un difícil proceso legal, la empresa terminó dándole los aretes, ya que fue culpa de la misma por exhibir mal sus precios y, por ley, debía respetar el precio pagado. Ahora, en un caso similar, la actriz mexicana @Ramartinactriz compartió que encontró un automóvil de lujo a un precio increíblemente bajo.

Oferta de auto de lujo a 4 mil dólares: la historia de @Ramartinactriz y Mercedes-Benz

Todo comenzó el pasado 20 de mayo, cuando en la misma red social compartió que, al navegar por la página oficial de Mercedes-Benz México, encontró un auto modelo Mercedes-AMG A 35 4MATIC MH con un precio de 68,519 pesos mexicanos (aproximadamente 4,011 dólares). Añadió que de hecho tiene el código QR que muestra la oferta y etiquetó a Profeco, el organismo público del estado que defiende e informa a los consumidores en el país en caso de que un comercio no respete sus derechos.

La publicación se difundió rápidamente en las redes sociales con más de 4 millones de vistas y muchos de sus seguidores le sugirieron acudir cuanto antes a una tienda Mercedes para que le hicieran válida la oferta.

Otros usuarios expresaron que desean ver a la protagonista de esta historia con su auto muy pronto, ya que, efectivamente, Mercedes-Benz publicó mal el precio y debe respetarlo ante el consumidor.

"Pues sí, teóricamente deberían de venderte el auto a ese precio. Por favor avísanos que procede :)", "Amo, voy a rezar para que esto termine con un final feliz", "Qué oferton, felicidades hermana, eres la favorita de Dios", "Qué envidia", "Me encantan estos errores jaja, manifestamos tu mercedes a ese precio", "Mucha suerte, ojalá se concrete".



Algunos incluso señalaron que, aunque el precio estuvo mal exhibido, es probable que Profeco no pueda ayudarla mucho en este caso, ya que no realizó la compra del vehículo.

"A través del portal no se realiza la venta, únicamente la reserva y ahí mismo indica que con la reserva aún no se ha celebrado un contrato de compra-venta", No hubo una transacción en línea, como el chico de Cartier, que si pagó y se lo tenían que enviar; acá no hay manera de pagar un carro en línea desde ahí también en esas página puede decir que los precios pueden variar así que acá si pueden estar protegidos", o "El auto no puedes comprarlo en línea, por lo que no se perfecciona la compraventa. No puedes generar una orden de compra. Solo cotizaciones del auto, así que no creo que ganes".

@Ramartinactriz acudió a una concesionaria de Mercedes-Benz para hacer válido el precio del auto

@Ramartinactriz grabó un video unas horas después de su publicación, en el cual afirmó que visitó una concesionaria de Mercedes-Benz para consultar sobre su situación. Adelantó que, aunque aún no ha recibido una respuesta definitiva sobre el precio del auto, hay grandes posibilidades de que sí lo respeten.

"El vendedor me da la razón porque llego con el QR que me lanza la página y me dice que sí, efectivamente, el precio que lanza la página es este. Me dijo que como son vendedores no podían darme ese precio, pero la planta sí porque son ellos los que han puesto ese precio y lo que procede es ponerme en contacto con la marca y eso es lo que voy a hacer, no pierdo nada".



En las últimas actualizaciones los internautas aseguraron que la página web de la marca fue cerrada y se muestra que está bajo "mantenimiento programado".

Ahora, lo único que queda es esperar a las actualizaciones de @Ramartinactriz para saber si Mercedez-Benz será obligado a mantener el precio que se exhibió o no, ya que al final del día no se hizo una compra en línea como tal.