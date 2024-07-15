Encuentran cafetería coreana con temática de club de fútbol mexicano: TikTok no lo puede creer

Video Así suena 'La Chona' en otros idiomas: la tradujeron al chino, coreano, alemán y más

Los mexicanos enamoran al mundo con su encanto. Al menos eso es lo que parece en redes sociales, donde hay un sinfín de historias virales de personas de esta nacionalidad llevando su sazón a otras partes del mundo o haciendo sonreír a extranjeros.

Más recientemente, se viralizó una cafetería en Corea del Sur que toma como su principal inspiración a un club de fútbol mexicano.

PUBLICIDAD

Café en Corea del Sur con temática de equipo de fútbol mexicano se hace viral

Al caminar por las calles de Seúl, uno espera encontrarse con modernidad y cultura. Lo que quizás nadie espera es encontrarse, también, con un local de colores amarillo y azul, decoraciones de águilas y el nombre ‘Club América’ por donde se mire. Sin embargo, ese es justo el hallazgo que ha sorprendido a TikTok en días recientes.

La creadora de contenido Nani (@nanixdani) colgó a principios de julio un video donde se muestra que Café NVL CRK, ubicado en el distrito de Mapo-gu, tomó su inspiración del equipo de futbol mexicano. Además de los colores que lo representan, se pueden ver jerseys, balones y un sinfín de productos con águilas (la mascota del conjunto). Hasta las bebidas que ofrecen están inspiradas en ‘El Ame’.

Días después, el también influencer @floperalex subió a su cuenta de TikTok un video de su experiencia visitando la cafetería con temática del América en Seúl.

“No le entiendo, pero me encanta”, comentó sobre el concepto.

¿Por qué hay una cafetería del América en Corea del Sur?

Ambas publicaciones mencionadas se hicieron virales, acumulando cientos de miles de vistas en TikTok. A su vez, eso generó el interés de aficionados y mexicanos del común.

En la sección de los comentarios, una pregunta y sus variaciones se repetía: ¿por qué hay un café con temática del equipo mexicano de fútbol en Corea?



Lo cierto es que no se trata del emprendimiento de un hincha en Asia. NVL CRK es la marca que está detrás de la idea. Se trata, según se informa en su sitio web, de un “estudio especializado en la intersección de fútbol y moda”.

PUBLICIDAD

El estudio tiene su propia cafetería, que ofrece mercancías y experiencias basadas en el fútbol. En ocasiones anteriores, ya habían decorado el lugar con motivo de otros clubes latinoamericanos, si bien, esta es la primera vez que se vuelve viral en México. Este tipo de colaboraciones son ‘pop up’, es decir, temporales.