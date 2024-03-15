La reacción de una mujer africana al saber que en otros países se permite tener novios antes de casarse

Video Estos latinos no pueden ocultar su origen en el extranjero: siguen siendo igual de alegres

La usuaria de TikTok española que se hace llamar Atte_Marta se volvió viral al subir un video con una mujer maasai en Tanzania, dentro del continente africano, donde realiza una labor de voluntariado.

El clip demuestra los choques culturales que hay entre ambas mujeres de diferentes continentes, al hablar sobre relaciones sentimentales, pues la africana emitió una reacción al saber sobre cómo son en Europa, que hizo reír a muchos internautas.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el video de la reacción de la mujer africana que se hizo viral?

En el video, que ya acumula más de 4 millones de visualizaciones, la mujer africana parece haberle preguntado a la española si tenía marido, a lo que ésta le explica que tiene novio solamente.

"Yo no tengo marido, tengo novio", contesta Atte_Marta. "Y un día se casan", concluye la maasai. "O no, a lo mejor rompemos", expresó la española. "¿No se casan?", pregunta la africana confundida. "En España, mucha gente tiene muchos novios. Tienes un novio, después terminas la relación y tienes otro novio", explica la europea, mientras la otra mujer la mira con interés para después hacer una muy expresiva reacción de desconcierto.



La mujer maasai no podía creer que en otros países se permita tener varios novios antes de casarse e intentaba entender la información que había recibido.

"Después de que tienes un novio...", comenzó a decir Marta. "Después dos, después tres, tienes muchos esposos", interrumpió la africana. "No, no esposos, novios", aclaró la española. "Ah", exclamó la otra mujer, colocando una mano en su cintura, desconcertada. "Y entonces eliges a tu favorito y tienes un marido", continuó la europea.

La africana dijo que no con la cabeza, negándose a aceptar lo que había escuchado, pero sonriendo, mientras que la española sí comenzó a reír.

Marta asegura que esta joven se convirtió en una muy buena amiga suya y que incluso la ayudó a grabar un documental entero.

¿Cómo se casan los maasai?

La tribu maasai tiene creencias muy específicas, sin embargo éstas han ido cambiando y modernizándose, por lo que, en una segunda parte del video, la chica le explica a la española que sólo puede tener un novio y éste se convertirá en su esposo para toda la vida.

"¿Entonces sólo puedes tener un novio? ¿Un novio toda tu vida?", cuestiona la española. "Tengo muchos amigos, pero me caso con uno", revela la maasai. "Sí, por supuesto, pero puedes tener muchos novios", declara la europea. "No", manifiesta la africana.



Cuando la joven voluntaria destapa que ha tenido tres parejas, la otra chica se impresiona al grado de llevar su mano a su rostro para cubrirse la boca abierta en expresión de asombro.

Tradicionalmente, la tribu maasai arregla los matrimonios desde bebés y el hombre puede casarse cuando ya es independiente económicamente y puede pagar una dote, que consiste en cabezas de ganado (vacas y cabras) y dinero.

Las mujeres se casan muy jóvenes y aún no tienen mucha injerencia en la sociedad, a pesar de que algunas ya pueden estudiar y tener propiedades, cosa que antes no era permitido.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los hombres maasai demuestran su poderío si tienen un gran número de hijos y esposas, mientras que las mujeres no pueden ser polígamas como ellos y ni siquiera tener algún otro novio en su existencia.

¿Qué opinaron los internautas del video viral de la reacción de la mujer africana?

La mayoría de los internautas quedaron fascinados con la mujer africana y su reacción, tomándola con mucho humor.

"La nena tipo: Qué degenerados son estos blanquitos", "Las caras jajaja", "Su cara de indignación", "Me encanta que personas con culturas diferentes se conozcan y haya este choque e impresión entre ellas y sus costumbres", "También quiere novios jajaja", "Tenías que hablarle de los divorcios", "Qué monas las dos, conexión total", "La chica: ¿Cómo? ¿Se podía?", "Yo explicándole a mi madre mi vida amorosa", "¿Ustedes pueden elegir?", "La nena en plan: Cuenta más chisme", "Amo su simpatía", "La niña: ¡Diablos, señorita!", "Me encanta este intercambio cultural", "La reacción lo es todo", "En dos segundos se volvió sticker", escribieron algunos.