Modelo creada con con IA gana más de 15 mil dólares vendiendo contenido para adultos: así luce
La modelo Emily Pellegrini tiene un perfil en una plataforma muy parecida a OnlyFans, donde cobra casi 5 dólares al mes.
La inteligencia artificial no únicamente está clonando la voz y rostro de los famosos, también está siendo usada, entre otras cosas, para crear a personas extremadamentes realistas, tal y como ocurrió con una ‘modelo’ que está haciendo una fortuna en una plataforma parecida a OnlyFans.
Ella es Emily Pellegrini, la modelo creada con Inteligencia Artificial que gana miles de dólares
Emily Pellegrini fue creada usando un programa de Inteligencia Artificial y es gracias a Instagram que muestra su ‘día a día’, compartiendo postales de sus viajes, sus salidas al gimnasio e incluso conviviendo con sus amigos.
Aunque muchos usuarios han caído en la trampa de creer que es una persona real, ya que en la biografía de su cuenta no menciona que fuera creada por IA, esto la ha beneficiado, ya que muchas personas se suscribieron al perfil que tiene en una red social muy parecida a OnlyFans llamada Fanvue.
En su perfil de Instagram, Emily cuenta con 91 publicaciones y 253 mil seguidores, donde revela que tiene 23 años y vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Además, Emily cuenta con un perfil en el sitio Fanvue, que es muy similar a OnlyFans, donde cobra una mensualidad para acceder a contenido exclusivo.
El costo de la suscripción al perfil de la modelo es de 4.50 dólares (77 pesos mexicanos) al mes. Tomando en cuenta que tiene más de 4 mil seguidores en dicha red sociales, por lo menos está ganando 18 mil dólares (309 mil 373 pesos mexicanos) mensuales.
En la descripción de su perfil, la persona detrás de la cuenta relata que el contenido de la modelo hará que saquen a relucir su “lado salvaje”.
“Estoy aquí para romper límites y encender tus sentidos explorando el mundo de la pasión, la confianza y el encanto, ¡un paso audaz a la vez! (...) Con una pizca de encanto, un toque de glamour y mucha diversión atrevida, ¡estoy aquí para hacer que tu día brille y tus noches brillen aún más”, señala.
¿Quién es el creador de Emily Pellegrini, la modelo hecha con Inteligencia Artificial?
En entrevista con Daily Mail, el creador de Emily, quien prefirió quedar en el anonimato, reveló que trabajó entre 14 a 16 horas diarias en un inicio, posteriormente fueron alrededor de 8 para hacer a la ‘modelo perfecta’ que comparte su vida en redes sociales, como si fuera tu amiga o una chica de tu vecindario.
“Le pregunté a ChatGPT cuál es la chica soñada por el hombre promedio y me dijo que cabello castaño largo y piernas largas, así que la hice exactamente como me decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería que fuera lo más real posible”, dijo.
¿Sigues a alguna modelo o influencer creada con inteligencia artificial en redes sociales? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.