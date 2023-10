Chica descubre que su papá era su mayor seguidor en OnlyFans: historia causa polémica

En los últimos tiempos, OnlyFans se ha convertido en todo un 'emprendimiento' para jóvenes que quieren dinero 'fácil', un trabajo no tan absorbente o un ingreso extra para cumplir sus propósitos, sólo que uno nunca sabe a los problemas y peligros ante los que se expone en este tipo de plataformas, más si busca trascender en sus 'servicios'.

OnlyFans, hoy en día, es un lugar donde varias personas exhiben su lado más sensual u oculto a cambio de una suscripción, que se traduce en una remuneración económica, sin embargo algunos de sus usuarios se han topado con terribles experiencias como la que hizo viral el canal de Andy Torpoco en TikTok.

La historia de una usuaria de TikTok que descubrió que su padre era su mayor seguidor en OnlyFans

A través de la cuenta @andy.torpoco, que se encarga de difundir entrevistas realizadas en Madrid, España, una chica contó su historia a finales de septiembre de este 2023, la cual se hizo viral y ya lleva al momento más de 9.3 millones de reproducciones.

Respondiendo a la pregunta "¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en la vida?", la joven relató cómo descubrió que su propio padre era su mayor seguidor en OnlyFans y ¡hasta pactó una cita con ella!

"Hará 6 ó 7 meses, me abrí una cuenta de OnlyFans, donde subía fotos así y me llegó un suscriptor que yo veía que me pagaba mucho por cada foto, como mil o mil quinientos euros. A mí no se me veía la cara, se me veía el cuerpo nada más. Me empezó a escribir para quedar, ¿sabes? Y yo que estaba falta de dinero y necesitaba el dinero, llegué a quedar con él y era mi padre", narró.



La chica confesó que antes de llegar a la cita vio de lejos a su papá esperándola y se fue del lugar de inmediato.

"Yo le dije a mi padre, porque estábamos en casa ese día que yo iba a quedar con ese 'chico' de OnlyFans: Me voy a dar una vuelta yo sola. Me dijo mi padre: 'Vale, yo ahora voy para el centro', pero yo no me imaginaba que fuera él, ni que me lo fuera a encontrar, pero voy, me lo encuentro y justo estaba yo enfrente de él (pero lejos) y le escribo un mensaje a esa persona y le digo: Oye, estoy aquí ya, ¿cómo vas vestido? Y me describió cómo iba vestido y justo estaba vestido como mi padre. Me quedé para el frente mirando y me fui", aseguró.



La joven explicó que al final su padre nunca la vio ni se enteró que era ella, pues decidió no decirle nada por vergüenza.

La insólita experiencia causó varias reacciones en Internet, desde los que rieron y empatizaron con la chica, hasta los que no le creyeron.

"Qué locura", "esa mentira que se inventó en su mente perversa para ganar algunas vistas", "¿Y por qué el papá buscaba mujeres con la complexión de la hija? Está raro, o a lo mejor la hija se parece a su mamá y por ello busco el físico similar", "¿Y es que tu padre no tiene tu número de teléfono?", "OMG!", "ahora ya se ha de haber dado cuenta, pero ¡qué horror! qué feo han de haber sentido los dos al saber que eran ellos. Wow!!", "vergüenza le debía haber dado a él por cusco", "No lo sé, Rick, parece falso", "¡No maaaancheees! ¡Qué osoooo!"

Lo peor es que no es la única historia como tal, pues en el 2022 también se dio a conocer una historia muy similar sobre la modelo Londom, de San Diego, California, quien terminó cerrando su cuenta de OnlyFans al descubrir que todos los meses su propio padre, haciéndose llamar 'The Hottest Daddy', veía su contenido.

@chicoviral_oficial MUJER DESCUBRE QUE SU PAPÁ LE ESCRIBE POR ONLY FANS ♬ sonido original - Chico Viral