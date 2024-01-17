Hombre dice que tendría novia con OnlyFans solo si comparte sus ganancias: causa debate en TikTok

Video ¿Emilio Osorio ya olvidó a Karol Sevilla? Se dejó ver muy cariñoso con una modelo de OnlyFans

Desde la llegada de OnlyFans se han conocido casos, en su mayoría de mujeres, que terminan ganando miles de dólares gracias a que crean contenido para la misma y en el podcast 'Típico Machito', se externaron las opiniones sobre las personas que dedican su vida a la plataforma.

Joven tendría una novia que trabaja en OnlyFans si ella le da de su dinero: comentario genera 'hate' en redes

En su primer capítulo titulado 'Qué las mujeres paguen' los usuarios de Instagram @ssachadelgado, @elandrewww y @juanpinguinogdl hablaron sobre los mejores lugares para conocer a alguien que te gusta, si hay amistades sinceras entre ambos géneros y las opiniones acerca de OnlyFans, específicamente de las mujeres que se dedican a ello.

La polémica inició cuando @elandrewww explicó si sería pareja de una chica que se dedica a subir contenido para la plataforma a lo cual dijo que sí, pero con una condición.

"Sí andaría con una chica que tiene Only, pero ella me tiene que pagar de lo que gana con OnlyFans. Debo obtener beneficios de que ella esté en OnlyFans".



Cuando su compañera preguntó por qué, él contestó con otro cuestionamiento, el cual tenía que ver con los buchones, aquellas personas conocidas en México por estar asociadas con la narcocultura y gastar miles de pesos todos los días.

Yo si andaría con una chica que tenga OF, siempre y cuando me de algo de lo que gana. pic.twitter.com/2QQL2lEK8a — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 15, 2024

"¿Tú andarías con un buchón que no te paga? ¿Qué no saca las botellas Moet? ¿Qué es un buchón que divide la cuenta? ¿No verdad? entonces ¿Por qué yo voy a andar con una morra que hace Only si no obtengo beneficios?.

La cuestión inició un debate donde algunos criticaron al joven y otros lo apoyaron

Esta pequeña parte del podcast se hizo viral después de que la compartieran en Twitter dentro de la cuenta @esdeprofugos, donde comenzaron a atacar a @elandrewww por su comentario, pues no creen que una mujer deba "mantener" a un hombre por el simple hecho de que ellas hagan fotos y videos para OnlyFans.

"Yo tengo que tener “beneficios" entonces no es una relación sentimental; es una relación laboral", "Básicamente dice, “como tiene más dinero que yo, me lo tiene que compartir jaja", "El vato tiene cara de que ninguna con OF le va a hacer caso entonces duerman tranquilos", "Entonces ¿necesitas que ella sea proveedora porque no eres realmente hombre para ser el proveedor tú?", "Cuando medio eres gracioso, hasta que no", "No es a fuerza hacer podcast para decir estupideces banda" o "Patético", fueron algunos en Twitter e Instagram.



Sorpresivamente otros le dieron la razón inmediato, pues creen que su argumento fue válido.

"Es la mera neta", "Si voy a quemarme por andar con ella, al menos que mi dignidad se vea reflejada monetariamente", "Era contestarle no demostrarle que si ella es interesada nosotros también podemos sacar beneficio", "Hombre de alto valor", "Este men si resuelve jajajajaj fácil y tiene mucha lógica si analogía. Ahora dirán que el hombre tiene que compartir lo de el, pero la mujer no puede hacerlo", "No veo fallas en su lógica", "El final más matador de todos" y "Seguro escucha al Temach... aún así, estoy de acuerdo con su lógica", fueron otros puntos de vista.



A pesar del debate en redes, en el video original @elandrewww continuó diciendo que ayudaría a la chica a ganar más dinero en OnlyFans "porque ella no sabe qué es lo que quieren los hombres".

"Yo voy a hacer que tú ganes suficiente lana para que podamos mantenernos los dos de tu chamba, te voy a hacer una estrella y con tu consentimiento. Yp te voy a enseñar a cómo ser mejor en ese juego y yo voy a obtener beneficios de ahí", es lo continuó diciendo.



Al final apuntó que debía recibir dinero por la "ayuda" que está proporcionando y en caso de que ella se negara, simplemente la haría a un lado.

