“No me quiero ir en pedazos”: Cecilia Priego confesó sus miedos antes de morir a causa de cáncer

“En agosto me quedo internada. Me hacen una tomografía y resulta que la enfermedad había regresado. Me decían que iba a perder un riñón porque como el tumor estaba aplastando los ureteros, el riñón se estaba haciendo chiquito. Mi primer pensamiento fue 'yo no me quiero ir en pedazos'. Ya me quitaron la matriz, ahora me van a quitar el riñón, al rato va a ser otra cosa y yo no quiero eso”, narró.