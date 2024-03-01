¿Miley Cyrus en 'Grey's Anatomy'? Podría interpretar a una cardióloga y estas pistas lo probarían

Video Miley Cyrus estuvo a punto de no volver a cantar: dos enfermedades la paralizaron

Miley Cyrus lanzó la madrugada de este viernes 1 de marzo su nuevo sencillo junto a Pharrel Williams llamado 'Doctor', el cual desató los rumores de que la cantante tendrá una aparición especial en la exitosa y longeva serie 'Grey's Anatomy'.

Algunos medios ya tomaron la información como cierta e incluso algunos fans señalan que podría interpretar a una cardióloga al lado de Ellen Pompeo.

Miley Cyrus tendrá una aparición especial en la nueva temporada de greys anatomy como Doctora en cardiología.



Su nuevo single “Doctor” estará disponible este Viernes. pic.twitter.com/9tVD88sECf — Indie 505 (@Indie5051) February 29, 2024

¿Por qué se cree que Miley Cyrus estará en la nueva temporada de 'Grey's Anatomy'?

La primera pista fue el lanzamiento del sencillo 'Doctor (Work it out)' de Miley Cyrus, la cual señalan que tiene mucho que ver con el proyecto que marcará su regreso a la pantalla chica.

La aparición de una imagen de Miley con el uniforme de los doctores del Hospital Grey Sloan Memorial bajo una bata blanca y un estetoscopio causó conmoción entre los internautas, sin embargo es muy probable que sólo se trate de un montaje hecho por uno de los medios de comunicación, ya que es una foto igual a la que la intérprete de 'Flowers' tiene como portada en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y ocupa para la promoción de sus nuevos sencillos.

Imagen de Miley Cyrus con bata de doctor Imagen X

Por otro lado, una fotografía posteada por la protagonista de 'Grey's Anatomy', Ellen Pompeo, el pasado 16 de febrero, despertó todas las alertas en los fans, ya que muestra a una mujer delgada de espaldas con la ropa holgada de un uniforme del Grey Sloan Memorial, una cola de caballo y una boina, en blanco y negro (obviamente para no dejar ver rasgos como su color de cabello), que podría ser fácilmente la protagonista de 'Hanna Montana'.

La imagen que Ellen Pompeo posteó en Instagram y creen que es de las espaldas de Miley Cyrus Imagen Instagram



Además, Ellen puso en la descripción de la imagen tan sólo un micrófono, lo cual despierta aún más las dudas.

Esta no sería la única participación que hace recientemente la ganadora del Grammy en una serie, ya que protagonizó el capítulo tres de la quinta temporada de 'Black Mirror' para 'Netflix': 'Rachel, Jack and Ashley Too', en 2019.

¿Por qué creen que Miley Cyrus interpretará a una cardióloga en 'Grey's Anatomy'?

El capítulo final de la temporada 19 de 'Grey's Anatomy' culmina cuando la cardióloga Teddy Altman, a punto de salvar la vida de Sam en el quirófano, colapsa y cae inconsciente de repente y sin explicación alguna, mientras que otros médicos tratan de que vuelva en sí.

Esta caída podría ser consecuencia de otro padecimiento para la doctora que también podría tenerla fuera de funcionamiento un tiempo, por lo que el Grey Sloan Memorial podría llamar a alguien más para cubrirla mientras se recupera, en este caso otra cardióloga que cubriera su posición. Esto, por supuesto, son meras especulaciones.

Lo que sí es que, de ser cierta la participación especial de Miley Cyrus en la serie, ésta sería por sólo un episodio.

¿Cómo reaccionaron los fans ante la posible participación de Miley Cyrus en 'Grey's Anatomy'?

Aunque la noticia aún no está confirmada ni por Disney, ni por la ABC, ni por la cantante, ni por ningún otro actor de la serie, los fans se han mostrado notablemente emocionados, poniendo en redes sociales todo tipo de comentarios y diciendo que, incluso los que nunca han visto 'Grey's Anatomy', la verán sólo por la intérprete de 'Flowers'.

"Si en verdad va a estar en un capítulo, sí lo quiero ver, aunque haya dejado la serie cuando se fue Meredith", "Yeah!", "Amamos", "Es momento de ver esta serie", "Aunque no he visto ninguna de las mil temporadas, la veré sólo por Miley", "Ahora sí veré Grey", "Hermoso día para arrancar Grey desde 0", "Va a ser su año", "Por estas cosas pago Internet", escribieron algunos.

Lo que se sabe de la temporada 20 de 'Grey's Anatomy'

Tras el estreno de la temporada 19 de 'Grey's Anatomy' en Latinoamérica, el pasado mes de septiembre de 2023, en la plataforma de streaming 'Star Plus', se confirmó que la serie estaba firmada para un año más y que ya estaba en grabaciones.

La nueva temporada traerá de vuelta personajes entrañables como la propia Meredith Grey, Arizonna Robbins, Nico Kim y Teddy Altman.

Esta no será la última temporada de la serie, ya que el Presidente de Disney considera que está "creativamente fuerte" y que es una de las franquicias que enriquece la oferta para el público, quien se mantiene enganchado por este drama médico.



La nueva temporada se estrenará este 14 de marzo por ABC en Estados Unidos, aunque no hay fecha