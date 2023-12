Latino se va a EU por 2 años para comprar una casa y su esposa gasta sus ahorros en una liposucción

Un señor expusó a su pareja en redes sociales tras enterarse que el dinero que tanto trabajo le había costado reunir por 2 años, había sido usado por su esposa para realizarse una cirugía plástica.

Hombre pone en evidencia a esposa que gastó los ahorros para comprar una casa en una cirugía plástica

Al parecer, el señor había estado trabajando en Estados Unidos para conseguir el dinero necesario para hacerse de un matrimonio, pero cuando volvió a su país de origen se dio cuenta que no quedaba nada de los 2 millones de pesos dominicanos que le había mandado, lo que equivale a 35 mil dólares y 612 mil 976 pesos mexicanos.

El mismo esposo fue quien difundió su casa en redes sociales al mostrar a su pareja recostada en una cama con varias fajas y vendas, además de que se le nota algo desorientada, posiblemente porque aún esté bajo los efectos de la anestesia.

“Está bien, no hables, escúchame. ¿Cuál es el drama? Tengo un par de cosas que decirte… 2 años trabajando en Estados Unidos, durmiendo en un vehículo, ahorrando el dinero… silencio que esto va pa’ la fiscalía”, expresó.



Sin dejar de grabarla, el hombre le asegura que tendrá que pagarle todo el dinero que le mandó, ya que no estaba dispuesto a perderlo todo.

“Mis 2 millones de pesos que tú tienes que buscármelos, ahorrando yo en Estados Unidos, tú sabes que te mandaba aparte para comer y lo de la casa. Escúchame, 2 millones de pesos gastaste en una cirugía que saber que no necesitabas”, indicó.



Finalmente, el hombre se retira con el video para proceder legalmente en contra de su esposa.

“Idina por favor, escúchame, me voy”, fue lo último que le dijo.

¿Es más importante una casa que una cirugía plástica? Internautas dividen opiniones por video viral en TikTok

El clip del usuario @ronaldrosario alcanzó los 16 millones de reproducciones, además de que los internautas tuvieron opiniones encontradas, ya que algunos están en contra de que se gastara el dinero que era destinado para la casa, mientras que otros dijeron que hubieran hecho lo mismo que Idania.

“Qué mal por las que se creen Idania”, “Eres mi ídola”, “Todas las mujeres seríamos ella”, “¿Por qué hay mujeres que dicen que quieren ser como ella si el dinero era para comprar una casa?”, “Qué coraje y así como ella hay muchas en todos lados”, “Yo no sería Idanie, lo difícil que es andar retando y más cuando llegar a tu vejez y no hiciste nada para vivir tranquilo” y “Yo primero compraba la casa, que es más importante, ya luego convenzo a mi esposo de que me regale la lipo”, fueron algunos de los textos.



