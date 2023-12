Joven rompe en llanto al revelar que sus amigas la rechazan por vender en la calle: “Les da pena”

La historia de Anahí, una joven venezolana que se dedica a vender pan en la calle se ha hecho viral, ya que en una entrevista con un tiktoker reveló que no tiene amigas porque les da pena el modo en que se gana la vida.

Tiktoker comparte conmovedora historia de una joven que vende en la calle

Anahí, oriunda de Venezuela, se dedica a vender pan en las calles, cuya historia se ha hecho viral gracias al tiktoker @soyvidalv, quien se dedica a compartir historias en las que puede tener un impacto positivo.

En su video, la adolescente rompe en llanto al revelar que le gustaría pasar tiempo con amigas, ya que las que tenía ya no le hablan por la manera en la que se gana la vida.

En la entrevista, la adolescente, de 17 años, explica que sale a trabajar porque a su familia no les alcanza para que pueda ir a la escuela y tener una vida ‘normal’ como la de cualquier otra chica de su edad.

“Porque no me alcanza para mis estudios y para la comida (...) (Me gustaría) tener un trabajo que no sea tan difícil, tener un teléfono más o menos, si me lo compraría, pero primero lo primero, ¿verdad?”, expresó.



Al final del video, el tiktoker le compra el resto del pan por una suma mayor de dinero, lo cual alegró mucho a la joven, ya que con ese dinero iba a ser destinado para su cena de ese día.

El video de Anahí se hizo viral, consiguiendo más de 11 millones de reproducciones, y decidió buscarla nuevamente para ayudarla a subir su autoestima, por ello la llevó a un salón de belleza para que le hicieran un cambio de look, donde le arreglaron las uñas y le arreglaron el cabello, además de comprarle ropa y regalarle una despensa. Al final la reúne con su familia y le recuerda el apoyo que tiene, además de darle un celular.



Pero las sorpresas no pararon ahí. Vidal le obsequió varios electrodomésticos y muebles que le hacían falta en su casa, por lo que Anahí no dejaba de llorar de felicidad.

“Yo tenía mucho tiempo, demasiado tiempo, pidiéndole esto a Dios, que me ayudara con algo”, expresó.

Anahí, la joven venezolana que se hizo viral al revelar que no tenía amigas por trabajar en la calle, revela que tiene un hijo

Además de conseguirle trabajo y hacerla parte de otro video donde le llevan una despensa a un niño que vive en la calle, Anahí volvió a aparecer en otro video de Vidal, donde compartió que tiene un hijo.

“Que me disculpe por haberle dicho que no tenía un hijo. Tengo un hijo, tiene un año y quiero que lo conozcas, se llama Ismael”, expresó la joven, además de presentar a su pareja.

@soyvidalv Anais “ esta fue una bendición que Dios me dio” Anais una mujer trabajadora tanto por su familia y por su hijo, aunque no, nos dijo había comentado, sigue siendo una mujer guerrera que se sigue sorprendiendo.. seguirá estudiando y trabajando por su familia gracias a Dios su única cuenta de Instagram @soyanaisoficial se tardó en crear una red social porque primero querían aprender y orientarse de usarla de la mejor manera. #soyvidalv #barquisimeto ♬ Stories 2 - Danilo Stankovic

En su más reciente video junto a Anahí y su familia, el tiktoker les llevó más regalos para tener todo lo necesario en su hogar, como aire acondicionado, una licuadora y hasta una pantalla, pero los malos comentarios no faltaron y en la red social han comenzado a insultar a la joven, incluso han asegurado que la madre desea quedarse con todo y que el novio de Anahí no hace nada, lo cual no es correcto.

