Hombre pierde su trabajo y crea ‘influencer’ con IA para monetizar: gana cientos de dólares

La Inteligencia Artificial parece ganar terreno en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Al día de hoy, hay quienes se ayudan de estos modelos de lenguaje para crear personajes en Internet que se hacen pasar por personas reales.

Hombre es despedido de su trabajo y crea influencer con Inteligencia Artificial para ganar dinero

Kimochii es una 'influencer’ con 44 mil seguidores en Instagram, plataforma en la publica imágenes atrevidas desde junio de 2023. En la red social, se describe como una joven de 23 años mitad japonesa y mitad francesa.

Sus postales en looks sensuales, con todo tipo de paisajes detrás y sus ‘selfies’ le valen cientos de likes.

Sin embargo, Kimochii no existe. Fue creada con Inteligencia Artificial por un hombre después de haber sido despedido de su trabajo como diseñador gráfico. Así lo reporta ‘Business Insider’ en un ensayo escrito en primera persona y publicado el 21 de febrero pasado.

Si bien el creador de la ‘influencer’ no quiso revelar su identidad, sí contó su historia y el medio confirmó que él estaba detrás de la cuenta.

Según reveló, se acercó a la creación de imágenes con Inteligencia Artificial por pura curiosidad. Al principio, solo hacía paisajes, pero después intentó replicar el estilo de los cómics y manga. Cuando se enteró, a través de un artículo de noticias, que se podía monetizar con influencers creadas con IA, decidió intentarlo.

El hombre estaba en el proceso de encontrar un personaje cuando fue despedido de su trabajo como diseñador gráfico. Su primera idea para conseguir dinero extra fue explotar los planes en los que había trabajado.

“Necesitaba hacer dinero y todo el mundo sabe que las cosas sexys son la manera más fácil”, comentó el creador.

¿Cuánto dinero gana Kimochii, modelo creada con Inteligencia Artificial?

El creador de la ‘influencer’ admitió que este trabajo “no ha sido tan fácil como imaginó”, ya que, además de alimentar sus perfiles de redes sociales, tiene cuentas en dos plataformas de pago a cambio de imágenes aún más atrevidas.

“Paso mucho tiempo pensando si estará en la playa, en la piscina o en el teatro. Es un gran esfuerzo mantener a la gente interesada, tener nuevas ubicaciones, nuevas poses y nuevos títulos”, relató.



Según dijo, cuando se queda sin ideas, pide algunas a su esposa, quien dijo “también está involucrada” y “encuentra fascinante la tecnología”.

En sus mejores meses, gana entre 300 y 400 dólares, alrededor de 5 mil y casi 7 mil pesos mexicanos.

El hombre detrás de Kimochii cree que “no ha hecho tanto dinero” porque es transparente con el hecho de que su modelo está hecha con Inteligencia Artificial (lo especifica en su biografía de Instagram) y porque evita interactuar con sus seguidores en redes sociales.

“La monetización es mejor si hablas con la gente, interactúas y respondes a tu base de fans: puedes enviarles contenido personalizado y utilizar las funciones de pago por evento, y es más probable que paguen para desbloquearlo. Creo que la gente sabe (que es una IA) y por eso no mandan mensajes”, detalló.