Influencers hechas con Inteligencia Artificial conquistan redes: internautas están preocupados

Este 2023 se confirmó que la Inteligencia Artificial está creando modelos falsas , decisión que dividió opiniones de manera inmediata y ahora, una tiktoker descubrió que también existen influencers que nacieron bajo la misma tecnología, te explicamos.

Inteligencia Artificial crea bellas influencers: su popularidad explota en redes

Paula Marqués es una joven que se ha dedicado a publicar videos sobre las tendencias de moda y gracias a ello, ha ganado casi un millón de seguidores.

El pasado 26 de mayo compartió en su cuenta @paumarquesm que posiblemente el fin de las influencers de carne y hueso podría estar cerca, pues aquellas que fueron creadas con IA se están apoderando de las redes sociales con éxito.

Si bien, parece una idea alocada expuso pruebas de ello señalando algunas de las chicas más famosas creadas de manera digital como Lil Miquela, quien se describe en su cuenta de Instagram donde tiene más de 2 millones de seguidores, como una "Robot de 19 años que vive en Los Ángeles".

En sus fotografías posa como una verdadera influencer, "presume" sus viajes, comidas en restaurantes caros y hasta las "amistades" que tiene con otros influencers como ella.

Las influencers digitales monetizan en Instagram a pesar de no ser reales

Algo difícil de creer es que a pesar de que Miquela no existe en la vida real, las marcas acuden a ella para darle publicidad a sus productos como lo hizo Calvin Klein en 2019, cuando la famosa mujer posó al lado de Bella Hadid y hasta compartieron un polémico beso.

Paula Marqués también mencionó estar impresionada por Sofía Artif, una influencer con más de 50 mil seguidores que a pesar de ser creada con IA, da la impresión de ser real y dedicarse al modelaje de manera profesional.

La creadora de contenido aseguró estar aterrada con lo que puede crear la Inteligencia Artificial, pues al parecer el límite no existe y a los usuarios de redes les encanta ver la "vida perfecta" de estas chicas que no son reales y aún así generan grandes ganancias.

En la sección de comentarios las personas expresaron estar impactadas por esta nueva moda y otras, se mostraron en contra de que aumente el número de influencers digitales.

"Juré que Sofía era real", "No funcionaría si no lo consumieran. Depende de nosotros", "Yo prefiero lo real", "Pensé que eran reales… y las encontré surrealmente hermosas", "Dios, qué miedo todo esto", "Yo pensé que existía la chica rubia me aparecía en Instagram", "Los estándares de belleza que manejan son irreales, obvio todo esto es dañino para las personas", "Mi pregunta es ¿qué clase de gente sigue este tipo de cuentas ?", resultaron ser algunos de ellos.



