Ex de Luisito Comunica habla del “traumático” fin de su relación y cómo la trataba el influencer: ¿le fue infiel?

Cinthya Velázquez, conocida en redes como ‘Lenguas de gato’, habló por primera vez sobre por qué terminó su noviazgo con Luisito Comunica, revelando cómo la trataba el influencer y si en verdad le fue infiel como se dijo años atrás.

‘La Chule’ rompe el silencio sobre su truene con Luisito Comunica

PUBLICIDAD

En 2019, las redes ardieron con uno de los escándalos de influencers más sonados y es que luego de que Lizbeth Rodríguez revisó el teléfono de Ryan Hoffman mostró una conversación que apuntaba a una supuesta infidelidad de Luisito a ‘La Chule’, como todos conocían entonces a Cinthya.

Media década después de que dio fin a la relación que tuvo por cinco años con el youtuber, la también creadora de contenido se sinceró en uno de los episodios más esperados del podcast ‘Un tal Fredo’, donde dio su versión sobre por qué y cuándo fue el truene.

‘La Chule’ rompe el silencio sobre su truene con Luisito Comunica. Imagen Un tal Fredo/YouTube, Instagram

La influencer recordó en el episodio titulado “Chisme lenguas de gato: mi historia de vida”, publicado la noche del 4 de febrero, que su relación con Luis dio inicio cuando ambos eran muy jóvenes, ella tenía 18 años, y él no era la figura internacional de las redes en la que se convirtió. Cuando la fama llegó para él, lo hizo acompañada de hate para ella por parte de sus seguidores, destacó.

"Empezaron las críticas, que no estás acostumbrada porque no había redes sociales de esa manera, la gente comenzó a tirarme... para ellos ya no era Cinthya, ni ‘Lenguas de gato’, era 'Chule', en su momento lo veía como un apodo más, pero mi identidad a la basura, era la novia de, la sombra de, la amargada, 'estás fea, estás gorda, no eres graciosa, estás exprimiéndole su dinero'", contó.



Cinthya Velázquez asegura que aún después de tantos años sigue siendo presa de las críticas y recordatorios por parte de los seguidores de Luisito Comunica sobre lo bueno que supuestamente fue para él dejarla.

Es por ello que decidió hablar por primera vez a detalle sobre ese rompimiento, comenzando por aclarar que ella fue quién dio el primer paso para salir de esa relación que aseguró “no fue sana” pero sí “decente” y la describe más como una especie de refugio luego del “abuso” que vivió presuntamente con una expareja de su mamá.

"Esa relación se acaba y ¿la gente qué dice? que soy una dejada, que, ‘qué bueno que la dejaron’. Esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie lo supo hasta este momento. Yo lo corté a él, yo salí de esa relación", aclaró.

Compartió también que aunque el influencer la apoyó en cumplir algunos de sus sueños, la relación se inclinaba más en importancia a lo que hacía e interesaba a él que a ella.

PUBLICIDAD

¿Luisito Comunica le fue infiel a su ex, ‘La Chule’?

Cinthya Velázquez relató que luego de que estalló el chisme de la supuesta infidelidad, se tuvo que hacer público el rompimiento que en realidad se había dado una semana antes.

La influencer, con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, asegura que días antes del escándalo ella regresó a lugar donde vivía con Luis de un viaje, de rápido, solo para recoger algunas cosas y documentos para un siguiente vuelo.

Al estar en casa, recordó, notó que muchas de sus cosas personales no estaban en su lugar, podría decir que fueron escondidas, pues ella sospecha que él metió a una mujer al lugar, aunque, dijo no lo puede confirmar al cien por ciento porque no estuvo ahí.

Al cuestionar a Luis en ese momento, dijo, le respondió algo que la dejó con las mismas interrogantes sobre si la relación estaba siendo lo que quería, o si iba a dónde quería.

“’¿Escondí todo para ver qué se sentía estar sin ti' (le dijo). Aunque eso fuera verdad 'auch', ¿cómo, tú, mi pareja de cinco años estás escondiendo nuestra vida y de quién? No entendí y le dije 'yo sé que tú metiste a alguien aquí a la casa'. Cuando salí de la relación me pude dar cuenta que sí, pues la infidelidad, voy a dejar el beneficio de la duda, pudo o no estar. Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí pero tampoco voy a usar esto para decir, 'sí, esta es la verdadera razón', lo que pasó fue eso, él no me discutió más. Nunca admitiendo ni negando nada. Muy tibia la cosa ", dijo.



La creadora de contenido confesó que tras el fin de la relación se sintió liberada de no tener que intentar ser un personaje del que su esencia estaba completamente alejada y destacó que sí hubo más advertencias por parte de una amiga de infidelidad por parte de Luis durante la relación.

"No estoy afirmándolo al cien por ciento porque no estuve ahí. Más adelante sí hubo una evidencia de una amiga que fue a recoger unas cosas a la casa y salió él de la nada y atrás de él una chica, no nada más él, su mamá. Fue en mi año eso, que lo vieron, pero no me quisieron decir porque no querían meter cizaña y después ya me lo vinieron a decir. Hubo cosas que pasaron que sí dieron pie a la infidelidad, pero no los vi", destacó.



Cinthya dijo que habla del tema hasta este momento porque quiere que le dejen de decir que es la “dejada”, que la sigan comparando con la nueva pareja de Luisito Comunica y porque quiere poner un punto final a lo “traumática” que se volvió su vida sentimental al final de esta relación.