Influencer es criticada por decepcionarse cuando su novio le regaló un iPhone 14: Internet la defendió por esta razón

En redes sociales circulan abundantes historias de personas que quedaron decepcionadas por algún regalo que recibieron de sus parejas y eso fue lo que vivió exactamente la influencer Dania Méndez.

Influencer revela que su exnovio le regaló un iPhone 14 cuando ella quería el iPhone 14 Pro Max: video genera polémica

Fue el pasado 28 de enero cuando el wedding planner Un Tal Fredo compartió el más reciente episodio de su podcast 'Hablemos de Tal', donde su invitada fue la exintegrante de 'Acapulco Shore', quien se animó a hablar sobre su vida, las dificultades que ha atravesado debido a la fama y su experiencia en el famoso reality show.

Si bien el video obtuvo hasta el momento más de dos millones de vistas únicamente en YouTube y mostró un lado que pocos conocían de Dania, resulta que una pequeña parte del mismo se hizo viral, específicamente cuando ella narró una historia sobre un regalo que le dio un exnovio.

La también bailarina comenzó explicando que ella y su entonces pareja se iban a comprar juntos los nuevos modelos de iPhone en Navidad. A pesar de que Dania tenía muchas ganas de comprarse el 14 Pro Max se detuvo por la petición de su novio y pensó que quizá le regalaría de sorpresa este modelo como al parecer acordaron.

Al llegar la fecha notó que él ya tenía en su posesión el iPhone 14 Pro Max y cuando le entregó su presente Dania se dio cuenta que le había dado un iPhone 14, no el que realmente ella quería y se mostró desilusionada.

Entonces su pareja se dio cuenta de que no le había gustado su regalo y comenzaron una pequeña discusión, lo cual hizo reflexionar a la influencer sobre si realmente quería estar en esa relación.

A pesar de las duras críticas la mayoría de los Internautas defendieron a Dania Méndez

La anécdota se hizo viral en redes sociales, especialmente en Twitter y Tiktok donde los usuarios se dedicaron a criticar a la joven por no recibir con cariño el regalo que le dieron.

"Cuando te den el iPhone 14, no Pro, no Max te das cuenta que no estas con la persona correcta… Recuerda, pro y Max significa amor", "He oído cosas tristes pero esto es devastador", Ella dice que no "No es lo material”, Spoiler: si fue lo material", "Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreras. Este es un gran ejemplo", "Son los 3.20 minutos más tristes que he visto, no cabe duda dios le da sus peores batallas a sus mejores y más fuertes guerreros, supongo que es similar al dolor de perder un ser querido", o "Yo estoy muy decepcionada porque me regalaron el iPhone 15 y no el 15 pro jajaja", es lo que expresaron.



Inmediatamente, Internet se unió para defenderla y revelar que el video fue sacado de contexto, pues tuvo toda la razón de enfadarse cuando su pareja se compró el modelo iPhone 14 Pro Max y a ella le entregó una de gama menor, mientras que pudo comprárse el celular que quería desde tiempo atrás.

"Tiene razón, ella se iba a comprar el celular que quería y el vato le dijo que no, que el se lo compraba para que al final le comprara otro y el se comprara el que ella quería", "El vato se pasó de la raya. El simple hecho de el comprarse uno mejor al de ella, ya demuestra de qué lado masca la iguana. Normalmente las personillas así suelen ser controladoras", "Ella tiene razón, y yo también me molestaría. Si yo me voy a comprar el cel que me apasiona, porque quiero y porque puedo y tú me dices que no porque me lo vas a regalar, pues no me regales el que a ti se te antoje, porque yo voy a luchar por darte lo que tú real deseas", "Si como pareja llegas a un acuerdo, deben ser iguales. Si no hay dinero se comenta, no se ilusiona, ella no hizo nada malo" y "Realmente estoy de su lado no se merece el hate", fueron algunos otros puntos de vista.



A raíz de esto un tiktoker llamado @davidcastellanos.fitness hizo un video explicando desde otra perspectiva lo que Dania quiso expresar y porqué ella no merece recibir hate alguno.

"Supongamos que tienes una novia y le dices que te quieres comprar un PlayStation 5 y que lo vas a comprar para Navidad, pero ella te dice "oye tranquilo, no te preocupes no lo compres aún". Pues uno dice "uy ¿será que mi novia me lo va a dar de regalo?" y cuando llega Navidad te das cuenta de que ella sí se compró un Play 5 y a ti te dio un Play 4".



