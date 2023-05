Joven renuncia a trabajo el primer día y sus razones causan polémica: "Que me quedara 8 horas"

Cada vez son más los internautas que se unen a la creciente tendencia de contar los malos tratos que pasan en sus trabajos, como ser despedidos por presumir lo sencillas que son sus labores o por grabar un simple tiktok que tiene que ver con su vida personal.

En video mujer renuncia a trabajo en su primer día: explicó en TikTok sus razones

Una que causó revuelo en la red social de videos cortos fue la de la usuaria @croissantwoman, quien a mediados del mes de enero hizo una 'story time' de dos minutos explicando por qué renunció el primer día que comenzó a trabajar.

La joven reveló que en un inicio estaba emocionada por iniciar como una asociada de ventas en una tienda y como en cualquier empleo, primero le explicaron los deberes que debía cumplir.

Si bien al inicio todo marchaba con normalidad, pronto se dio cuenta de que su supervisora comenzó a asignarle tareas que no estaban diseñadas para su puesto sino para uno gerencial.

Ella notó que la empresa ni su jefa le explicaron a detalle que tendría actividades extras, las cuales debería cubrir otra persona y lo más preocupante, por un sueldo mínimo, cosa que no le agradó a la tiktoker.



Aún así decidió quedarse en la orientación, pero su sorpresa fue mayor cuando se enteró que no tenía derecho a tomar ni un solo descanso durante su jornada laboral.

"Sé que lo que me atrapó fue que no hubo descansos. Eso significa que trabajo turnos de ocho horas. Y como soy la única en la tienda, durante todo el turno, no tengo descansos. Y no es solo hoy, es para todos. No tenemos descansos. No almorcé hoy. Luego necesitas calentar la comida y comerla en la caja, en el suelo", fue parte de su declaración.



Con un tono de enojo la chica aparentemente de Canadá, confirmó que planeaba trabajar una semana para ver cómo fluía todo, pero las cosas no salieron de acuerdo al plan.

Al final del día la mujer reveló que tras subir a su auto se percató que no le gustaría volver a dicho trabajo por la falta de descansos y el pago de salario mínimo que recibiría.

"No soy un desertora, ¿de acuerdo? Acabo de subir al auto y pensé, no quiero volver nunca más. Y no es odio para esta empresa. La compañía es agradable. Supongo. Todos los que conocí hoy fueron muy amables. Pero, ¿cómo puedes esperar esto de mí? Vamos. Era solo... ¿cómo suceden estas cosas? ...Siguen pagando el salario mínimo. Salario mínimo."

Internautas afirmaron que la tiktoker hizo lo correcto al renunciar

Por supuesto su video no tardo en hacerse viral con más de 3 millones de vistas y si bien algunos pensaron que su decisión fue exagerada, otros aplaudieron su acción y negarse a obtener un mal trato.

"Sin descansos es 100% ilegal", " Ellos tratando de pasar los deberes de gerente como un trabajo de salario mínimo. Sabían lo que estaban haciendo", "“Hiciste lo correcto en mi opinión. pero lo más importante es que hiciste lo correcto para ti”, "Felicidades hiciste lo mejor", "Te mereces algo mucho mejor, amé tu valentía para hacerlo" y "Te mereces un aplauso por no someterte a tratos injustos".



Otros expresaron que en el pasado vivieron experiencias similares donde en sus empleos no tenían descansos y aunque pidieron que expusiera el nombre de la empresa, la autora del video no lo hizo.

¿Tú que hubieras hecho en su lugar?

