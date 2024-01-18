Espacio exterior

¿Titán, luna de Saturno, alberga vida en sus ‘islas mágicas’? Nueva teoría explica cómo se forman

Un grupo de científicos acaba de resolver una de las mayores dudas que se tenían con respecto a una luna de Saturno.

Saturno es famoso por los anillos que lo rodean, pero, ¿sabías que su luna Titán también ha asombrado a los científicos por años? Esto, debido a las condiciones que tiene, así como por unas ‘islas mágicas’ que se han estudiado en su superficie. Un nuevo estudio explica cómo podrían formarse estas.

Saturno tiene una luna, Titán, que podría albergar vida

El sexto planeta del Sistema Solar tiene 146 lunas. De todas estas, la más grande ha llamado la atención de científicos por años: Titán.

Saturno tiene una luna con condiciones similares a las de la Tierra.
Imagen Getty Images


Lo fascinante de este satélite es que parece tener algunas coincidencias con la Tierra. Por ejemplo, su atmósfera está compuesta mayormente por nitrógeno (aunque la presión es un 50 por ciento mayor que en nuestro planeta), además de que tiene nubes, lluvia, ríos, lagos y océanos líquidos. A diferencia de los terrestres, estos no son de agua, sino de hidrocarburos como metano y etano. Así lo explica la NASA en su sitio web.

Debajo de esos cuerpos de líquido, se cree que hay cuerpos de agua. Ahí, Titán podría albergar la vida como la conocemos, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense.

En la parte donde se encuentran los hidrocarburos, también se podría encontrar un tipo de vida diferente al que conocemos, de acuerdo con la misma agencia.

No obstante, también existe la posibilidad de que Titán sea un mundo sin vida.

Por sus características, Titán, la luna de Saturno, ha sido ampliamente estudiada.
Imagen Getty Images


Entre 2004 y 2017, la misión Cassini sobrevoló la luna más grande de Saturno y la fotografió para obtener información sobre lo que se podía encontrar en ella. Así fue como los científicos conocieron las ‘islas mágicas’ de Titán.

En algunas imágenes, se apreciaban puntos brillantes que, en sobrevuelos anteriores o posteriores no estaban. Es decir, ‘aparecían’ y ‘desaparecían’ en cuestión de días o semanas.

Este descubrimiento dejó más dudas que certezas y, por primera vez, un estudio intenta explicar de qué se trata.

Así se forman las islas mágicas de Titán, según nuevo estudio

El pasado 4 de enero, la revista ‘Geophysical Research Letters’ publicó el estudio ‘ The Fate of Simple Organics on Titan's Surface: A Theoretical Perspective’, liderado por by Xinting Yu, asistente de profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas en San Antonio.

En este, la científica propone que las ‘islas mágicas’ de Titán son un cúmulos de moléculas orgánicas congeladas sobre los ríos y océanos de la luna.

Estos tendrían una superficie porosa (como un queso suizo o piedra pómez) de manera tal que el metano y etano líquido se filtraría por sus agujeros, provocando que, con el paso del tiempo, se hundan o desaparezcan.

Esto es muy similar a la manera en la que funcionan los glaciares en la Tierra.

Al tratarse de moléculas orgánicas, se mantiene la posibilidad de en estos lugares se encuentre vida parecida a la terrestre u otra.

Otra teoría sobre las islas mágicas de Titán señalaba que se podían tratar de burbujas de gas.

¿Qué piensas de esta propuesta científica?

