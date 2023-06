Inteligencia Artificial muestra cómo lucirían las divas del pop si fueran reinas medievales

La Inteligencia Artificial actualmente también ayuda a la creación de arte, por ejemplo muchos ilustradores la utilizan para hacer visibles varios escenarios como mostrar la apariencia de los famosos que murieron en su juventud o a las cantantes más populares como si pertenecieran a la monarquía.

Inteligencia Artificial revela aspecto de las cantantes más famosas como personas de la realeza

En días pasados una serie de fotografías publicadas en redes sociales encantaron a los internautas, pues ilustró a las cantantes más famosas a nivel mundial con vestidos de ensueño y portando coronas.

Como toda una reina del pop, Madonna fue mostrada con un vestido y corset dorado, acompañado de una capa. Por su parte, Shakira dio la impresión de ser una princesa de renombre gracias a su vestido rojo con bordados decorativos.

Una de las favoritas fue Rihanna al tener un peinado abultado que sobresale de las demás famosas que tienen el cabello suelto y lacio en las fotos.

Además el programa de Inteligencia Artificial no olvidó ningún detalle, pues aquí la intérprete de 'Umbrella' conserva sus característicos tatuajes en ambas manos.



Lady Gaga fue otra de las artistas femeninas que formaron parte de las imágenes y a diferencia de sus compañeras, ella sostiene un tipo de báculo con luz y se encuentra sentada sobre una silla de oro, posando como si fuera a ser retratada.

Si bien Selena Gómez ya había encarnado a una princesa en una cinta de Disney, aquí también se le puede ver portando una corona y un vestido de manga corta dorado y rojo, el cual combina con sus gustos de moda en la vida real.

Una de las quejas más repetidas que tuvo esta serie es que a consideración de los fans, Dua Lipa no se parecía en lo absoluto, pues sus rasgos faciales son muy diferentes en la vida real.

"¿Esa se supone que es Dua Lipa? no lo creo", "¿Soy yo o Dua Lipa no se parece?", "No me convence Dua Lipa su rostroes distinto aquí!","Dua Lipa me decepcionó", "¿Por qué Dua Lipa no se parece?" o "Pudieron hacerlo mejor con Dua Lipa", fueron algunos comentarios en redes.



Quien fue ilustrada con gran elegancia fue la cantante Cher, pues además de llevar un vestido como todas las demás portó un enorme collar que llegaba hasta su pecho y aretes que combinaron perfecto con su outfit.

Katy Perry tuvo la corona más grande de todas las famosas y una de las prendas más impactantes de color dorado. De hecho, se señaló que posiblemente la Inteligencia Artificial se basó en el video de 'Dark House' para inspirarse, pues allí usa un vestuario muy similar.

Miley Cyrus tuvo un elemento fuera de lo común, pues al mostrarla como una princesa del siglo XV, a su lado se ve un retrato que podría ser de ella misma más joven o uno de sus antepasados por tener facciones similares.

Al final, una gran cantidad de personas admitieron que no podían escoger a una sola famosa como su favorita, ya que todas tenían algo único y especiall.



