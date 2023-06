¿Cómo se verían los actores de Hollywood si fueran vendedores ambulantes? IA dio la respuesta

En el pasado la Inteligencia Artificial ha mostrado cómo lucirían personajes históricos en la actualidad, pero una nueva serie de imágenes le están dando la vuelta al Internet porque muestran a los famosos como jamás nos los hubiéramos imaginado, administrando su propio negocio de comida callejera.

Inteligencia Artificial revela el aspecto de algunos actores como vendedores ambulantes

En una publicación de Facebook compartida el pasado 22 de mayo se comenzaron a hacer virales diversas fotografías creadas con ayuda de Inteligencia Artificial que contestaron la siguiente pregunta: ¿Cómo lucirían los famosos de Hollywood si fueran vendedores ambulantes de comida?.

Como consecuencia se arrojaron los siguientes resultados, donde se muestra la vida de las estrellas si hubieran elegido vender alimentos en los mercados.

Con más de 4 mil likes y mil 200 repost la publicación se volvió tendencia, pues las imágenes encantaron al público.

Los actores protagonistas de dicha serie, a excepción de uno, son personas reconocidas a nivel mundial por sus increíbles actuaciones, como por ejemplo Keanu Reeves.

Muchos consideraron que el actor de 'Matrix' podría ser un buen vendedor, pues desde hace décadas él se ha caracterizado por ser muy humilde y ayudar a los demás.



Por otro lado, cientos de mujeres admitieron que harían fila para comprar donas en el puesto de Jason Momoa y de paso, en el de Leonardo Dicaprio por la innegable galanura de ambos.

"Prepáreme 10 docenas señor Momoa, yo aquí lo admiro", "No saldría del puesto de DiCaprio", "Regresaría siempre por esas donas", "Leo ya sería El lobo de la central de abasto", "A mí me gustan mucho las donas", "Le compraría todo el café a Leonado DiCarpio" y "Así empezaría bien el día, visitando sus puestos", resultaron ser algunos de ellos.



El que causó diversión entre los internautas fue Ben Affleck, pues expresaron que a pesar de ser un vendedor de comida, su rostro de "cansancio" no desapareció.

"En este universo su esposa también lo trae bien cansado", "No importa lo que haga, siempre trae esa cara", "Siendo actor o vendedor trae cara de que está harto de la vida", "Ben representa a todos los que odian su trabajo jaja", "Ni siendo vendedor ambulante es feliz" o "Lo mejor es que lo pusieron con la cara que mejor lo representa".

Internautas ayudaron a nombrar los puestos de comida de los famosos

Las fotos a la par hicieron que las personas inventaran los nombres que podrían llevar sus puestos de comida tomando como referencia algunas de sus cintas más icónicas.

"El de Tom Hanks sería 'Antojitos Wilson'", "Yo nombraría 'Camarones Buba-Gump' el del señor Hanks", "Antojitos el náufrago", "'Atole misión imposible' para el de Tom Cruise", "El sabor del atole de Tom sería 'Vanilla Sky'" o "'Atoles y tamales Top Gun' sonaría muy bien", comentaron.



El famoso magnate de negocios Elon Musk y Will Smith también tendrían su propio puesto y posiblemente, su sazón sería de los mejores del mercado.

"Humildes mis chiquitos", "Elon Musk sería el más feliz, me muero de risa", "Will Smith sin duda sería un buen cocinero y vendedor con semejante sonrisa", "Algo me dice que a Musk le quedaría re bien el caldito de pollo", o "El sueño es escuchar a Will decirme "¿De cuáles le doy guerita"", resultaron ser otros mensajes en la sección de comentarios.



Por el momento se desconoce qué programa de Inteligencia Artificial fue la que creó estos escenarios y el autor original a quien debemos estas joyas del Internet.



¿Cuál de todas es tu favorita? Dinos en los comentarios.

