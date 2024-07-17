Mujer cuenta cómo descubrió infidelidad de su exesposo en redes y asombra a Internet: “Ni el FBI”

Las redes sociales pueden ser una gran ayuda para quienes buscan desenmascarar una infidelidad. Si no, cuando menos sirven de desahogo para quienes la sufrieron. Los ejemplos abundan en Internet y un reciente caso viral ha sorprendido a miles de personas.

Mujer cuenta cómo descubrió que su exesposo le era infiel y se hace viral

PUBLICIDAD

¿Alguna vez has acosado en redes sociales a alguien hasta un extremo? Lupita Villalobos, una influencer mexicana, contó su ‘momento más stalker’ en el podcast ‘Las Alucines’ del pasado 9 de julio.

Todo sucedió, según, relató, unos años atrás, cuando estaba distanciada pero aún casada con su exesposo tras enterarse de una infidelidad por parte de él. A pesar de su desliz, él “todos los días” le mandaba mensajes pidiéndole una segunda oportunidad.

Influencer Lupita Villalobos Imagen Instagram



En una ocasión, él le avisó que se iría de viaje a una playa en Hermosillo, Sonora (al norte de México) con su familia “para reflexionar” sobre su relación. Sin embargo, ella no confió y le respondió que “seguramente” iría con la mujer con quien la traicionó. A pesar de esa respuesta, él le “juró y perjuró” que no era el caso.

Cuando llegaron las vacaciones del exesposo, su hermano publicó una historia en redes sociales que, a simple vista, parecía de lo más inocente. Pero Lupita notó algo extraño: “Una chancla” de mujer.

Esa sandalia bastó para prender sus alarmas, pues, en teoría, el hombre viajaba con su familia y la única mujer en el grupo era su cuñada, que tenía un estilo muy diferente y “no usaría esa chancla”.

Al sospechar que su exesposo estaba con otra chica, dio con el perfil de la mujer en cuestión y encontró una foto en la que usaba el mismo zapato.

Entonces, buscó en Instagram la ubicación de la playa. Entre las historias que le aparecieron, estaba la de una mujer desconocida, pero que, al fondo, se alcanzaba a distinguir la casa donde su exmarido se estaba hospedando.

PUBLICIDAD

Al darse cuenta de esto, Lupita vio una oportunidad. Investigó en Airbnb el lugar donde se alojaban para obtener la dirección lo más exacta posible. Después, buscó en Google Maps el domicilio exacto. Fue ahí cuando se dio cuenta de que la casa de a lado tenía cámaras de seguridad.

Con estos datos en mano, la ahora influencer le escribió a la desconocida pidiéndole ayuda. Le ofreció pagarle mil pesos (unos 56 dólares) a cambio de que grabara a la familia de vacaciones y que, bajo la excusa de que le habían robado el celular, pidiera las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa de al lado.

La desconocida aceptó ayudarla y con eso, Lupita consiguió las pruebas suficientes de que su exesposo aún le era infiel.

No conforme con esto, reenvió las evidencias a la familia de él: “Vean con quién está y qué vergüenza que su familia esté alcahueteando (solapando) estas marranadas”, les dijo.

Internet reacciona a la historia de cómo Lupita Villalobos descubrió que su exesposo le era infiel

El video del testimonio de la influencer ganó gran popularidad en redes sociales. Tan solo en el Instagram del podcast donde contó su testimonio, acumuló miles de reproducciones. Además, otros perfiles de diferentes plataformas publicaron la historia y se hizo viral.

De esta manera, cientos de internautas pudieron opinar sobre el caso de Lupita Villalobos.

Muchos de ellos, quedaron tan asombrados con sus habilidades que hasta la compararon con agencias de inteligencia:

“Mujer, debes ser detective”, “Los gobiernos necesitan que les des un curso”, “El FBI se está perdiendo de ella. Sería un elemento valiosísimo para resolver casos”, “El FBI tiene mucho que aprender”, “Que tiemble el FBI”, “Yo te contrato a ti y no al FBI”, “La CIA después de ver este video: ‘¡Contratada!’”, “El FBI te necesita”, “Lupita CSI”, “Ni el FBI tiene ese nivel de investigación”, “Yo solo sé que debería tener su empresa de detectives privados”.



Otros comentarios giraron sobre su gran capacidad de observación, intuición o debatiendo si ayudarían a alguien en una situación así:

“Yo ni cuenta me hubiera dado de la chancla”, “No entiendo cómo hay gente que duda del poder de investigación de una mujer con buena intuición”, “Voy a guardar el video nada más por los tips que soltó”, “Si algún día me piden esa ayuda, con mucho gusto también la brindaría”, “Ojo de loca no se equivoca”.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la historia de Lupita Villalobos.