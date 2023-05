Chica descubre la infidelidad de su novio por medio de un infalible método que no podrás creer

Es bien sabido que en TikTok son muy populares los story time que nos ayudan a identificarnos con otras personas, que nos dan hacks que pueden servirnos para solucionar alguna situación en la que también nos encontramos o tan sólo para entretenernos con el chisme y es justamente este que subió la cuenta @micaela.opichanyy de uno de los que cumplen con los tres objetivos.

La argentina narra cómo su skin care le hizo darse cuenta de que era una "cornuda", tal como lo dice ella.

Mujer descubre que su novio le era infiel con "infalible método"

Michaela cuenta en el video que un fin de semana su exnovio quería salir a bailar, pero ella no tenía ganas, por lo que acordaron que él llegaría con ella después de irse solo.

El chico llegó a casa de ella alrededor de las 6 ó 7 de la mañana, encontrando a la chica totalmente dormida: "Lo escucho, me prende la luz de la pieza (recámara) para decirme que me había traído churros, él, claro, está de bajón y él pretendía que yo comiera churros a las 6 de la mañana. Cuando lo miro veo que estaba como paspado (irritado), rojizo. No le di mucha importancia y seguí durmiendo", aseguró.

A pesar de no hacerle mucho caso a esto, la joven al día siguiente decidió hacer una prueba infalible: "¿Por qué no?, Loca ya soy". La joven usa en su rutina de belleza agua micelar para desmaquillarse la piel, lo cual le dio una gran idea para quitarse de la cabeza eso que quedó rondando su inconsciente. "Agarro mi algodoncito, mi agua micelar, tuki, tuki, tuki, desmaquillante. Agarro mi algodoncito y sí, a ver, la carita y se la paso por toda la boca, todo. Doy vuelta al algodoncito y sí, ¡rojo!, ¡rojo de labial! Y bueno, lo que sigue no lo cuento porque me denuncian básicamente", concluyó la chica.



El video ha generado miles de reacciones, entre algunas usuarias que quieren poner en práctica su técnica, otros que aplaudieron su ingenio, los que pidieron la rutina de completa y unos más que querían parte 2 para saber cómo reaccionó el infiel.

"Jamás se me hubiera ocurrido. Te rezo hermana", "Te necesitamos en la NASA representando a la Argentina", "Lo guardo, porque este descubrimiento me va a servir en algún momento", "qué inteligente", "Me encanta", "Piel de reina", se lee en los comentarios.



Además, los usuarios de la red social le encontraron un parecido con alabando mucho su nariz y sus labios.

Tras más de 1.2 millones de visualizaciones, 111 mil 800 likes y cientos de comentarios, subió una segunda parte del video en el que reconoció que no podía creer que se hubiera viralizado su historia y pidió disculpas por no contar cómo encaró a su ex, ni qué excusa le dio, ni cómo fue que terminaron, explicando la razón.

"No es algo que yo recuerde con mucha gracia, no es algo que a mí me de gracia contar, literal fueron momentos muy feos que no puedo tomar con gracia, perdón por la desilusión de la parte 2, no es algo que me guste y no, no quiero y además, el susodicho en cuestión se enteró del video y más drama todavía, así que prefiero dejarlo acá y bueno, espero que se hayan reído", compartió.