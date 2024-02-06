'Cancelan' en redes a Luisito Comunica y a su novia tras explotar contra su ex: “Se vio bien ardido”
La polémica entre el influencer, su novia y su ex estalló luego de que 'Lenguas de gato' reveló la verdad sobre su ruptura en 2019.
Luisito Comunica fue cancelado en redes sociales luego de que, junto a su actual novia, Ary Tenorio, respondieron a las declaraciones en las que la ex del influencer, Cinthya Velázquez, reveló que las razones del fin de su relación fueron por sospechas de una infidelidad por parte de él.
¿Qué pasó entre Luisito Comunica y su ex Cinthya Velázquez, ‘Lenguas de gato’?
Cinco años después de que terminó su noviazgo, en medo de la polémica, Cinthya Velázquez, mejor conocida en redes sociales como ‘Lenguas de gato’ y anteriormente como ‘La Chule’, rompió el silencio y reveló en el podcast de ‘Un tal Fredo’, publicado el domingo 4 de febrero, que ella fue quien terminó su relación con Luisito Comunica, y no él como se pensaba, luego de que lo cachó escondiendo sus cosas en la casa que compartían para presuntamente meter a otra persona cuando ella estaba de viaje.
Aunque dijo que no podía confirmar, al cien por ciento, una infidelidad por parte del influencer, porque no lo vio, destacó que una amiga sí reveló evidencias de una supuesta infidelidad de creador de contenido.
Horas después de que el podcast salió al aire, tanto Luisito Comunica como su actual pareja, Ary Tenorio, respondieron a través de historias en sus respectivas cuentas de Instagram en las que reclamaron el ‘hate’ que ella estaba recibiendo por parte de los internautas, quienes, en la historia, la pusieron como la amante.
"Me está lloviendo mucho hate por algo que yo no tengo nada qué ver, me están poniendo la etiqueta de la amante. Luis y yo nos conocimos a finales de octubre del 2019, que empezamos a salir fue mucho después y ellos terminaron en junio de 2019", dijo Ary.
La modelo venezolana asegura que con su respuesta no pretende promover odio en redes en contra de otra mujer; sin embargo, los fans no quedaron convencidos y armaron tremendo revuelo en Twitter donde cancelaron a la pareja por su reacción, pues, destacan que Cinthya Velázquez en ningún momento habló mal de ellos.
“Cinthya en ningún momento dijo que Ary era por la que Luisito había escondido sus pertenencias, pero queda claro que cada uno se pone el saco que quiere”; “Yo viendo cómo Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica, se atacó diciendo que la historia de ‘Lenguas de Gato’ era un ‘teatrito’ cuando ella no habló mal de ella ni de Luisito, mija te delataste”; “Nadie acusó a Ari de ser la amante, lo único que Cinthya dijo es que su relación se acabó porque no supieron lidiar con tanta exposición y ataques. Cada quien se puso el saco que quiso y para el que le alcanzó”, son algunos de los mensajes.
Cancelan a Luisito Comunica tras respuesta a su ex y lo llaman “ardido”
Otro punto que los usuarios de X, antes Twitter, no perdonaron fue la manera en la que Luisito Comunica salió a exigir que a su novia Ary no la involucraran en esta polémica pues supuestamente la había conocido muchos meses después de que terminó con Cinthya; razón suficiente para que los fans reclamaran que, en su momento, cuando ‘Lenguas de gato’ fue atacada en redes, él nunca saló a dar la cara por ella.
“Cuando le tiraron hate a ‘Lenguas de gato’ antes, durante y post Luisito, él nunca salió a defenderla. Hoy, él y su morra se mega hacen las víctimas diciendo "tema de hueva" y más cosas, aunque Cinthya no se expresó mal de ninguno. Definitivamente la cac* siempre termina junta”, escribieron.
El creador de contenido también habló sobre la acusación de supuesta infidelidad en su contra que Cinthya hizo, asegurando que a ella también le “cachó varias cosas”.
"Solamente dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que, se los digo muy sinceramente, yo a ella también le caché varias cosas, de varias personas, me lo han confirmado con evidencias, amistades. Nada de esto lo toqué porque para qué, ya está en el pasado, ya tiene cinco años, no sé por qué ella insiste, no sé qué está buscando, pero que, si se sepan que palomitas santas no hay ni de este lado ni de aquel", manifestó.
Los internautas consideraron contradictoria la respuesta de Luisito Comunica, asegurando que las palabras de su ex le calaron tanto que dedicó varias grabaciones a su contestación, pese a que dijo que consideraba el tema como de “hueva”.
“Neta que coraje que los varones no puedan hablar bien de sus ex, aceptando los errores de ambos. Luisito Comunica diciendo que le tiren mie*da a Cinthya en sus historias, mientras ella nunca habló mal de ese carnal. Neta no lo merecía, pin*he bato mie*da”; "Se vio bien ardido"; “Que atacado estuvo el Luisito Comunica con Cinthya, cuando ella no hablo mal de él, al contrario, solo contó lo que ella vivió y con mucho respeto, pero el Luisito y la Ary atacados, si se vieron muy ridículos la verdad no les queda el papel de víctima”; “Cinthya: ‘no puedo negar ni afirmar que hubo una infidelidad por parte de Luis’. Luisito Comunica: ‘Pero yo a ella también le caché muchas cosas’. Jajaja pobre wey, Cinthya no tuvo que afirmar que él le fue infiel para que aquel confirmara que, en efecto, es un infiel”; “Entendiste Luisito Comunica: ya deja de estar de atacado, sí te viste muy ardido en tus historias, por lo menos ve el podcast completo”, le pidieron.