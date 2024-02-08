Chica conoce a la amante de su novio y le da consejos para salvar su relación sin saberlo: historia se hace viral

Video Hacen de todo por cuidar a sus amigas: evitan que regresen con sus ex, las ayudan en su trabajo y más

Diana Wong, influencer premiada como creadora revelación de los TikTok Awards del 2023, fue invitada al podcast 'En buen ped*' hace unos días, desde los cuales se volvió viral en TikTok por uno de los fragmentos de dicha plática en la que asegura que le dio consejos de amor a 'su socia' o más bien, la otra mujer con la que su novio le puso el cuerno.

¿Cómo fue la anécdota de la tiktoker que le dio consejos para salvar su relación a la amante de su novio sin saberlo?

La tiktoker narra, en uno de los clips del video que ya acumula en TikTok más de 3.5 millones de reproducciones, que un día fue al antro y vio a una chica en un sillón llorando, por lo que quiso ser sorora y le preguntó qué le había pasado.

"Es que el güey con el que estoy saliendo como que siento que tiene otra morra, me pone muchas trabas para vernos, siempre está ocupado, juega un chin*o de fútbol", le explicó la joven.



Diana asegura que ella se encontraba en un momento en el que pensaba que su relación iba de maravilla y estaba muy enamorada de su expareja, por lo que la aconsejó para no perder a su amor, sin imaginar que se trataría del mismo hombre que con el que ella tenía un noviazgo.

"No, güey, dale chance. Chance y él está creciendo como persona, tú crece también con él, o sea, el amor se tiene que dar la oportunidad", inspiró Wong. "No manches, tienes toda la razón, esto fue bellísimo", expresó la chica. "Amiga, cuando quieras", comentó la tiktoker, quien reveló que ya sentía que ambas estaban 'conectadas': "No sabía qué tanto".



La plática entre ambas chicas siguió y la joven le mostró a Diana su celular, diciendo que ya tenía mucho tiempo que el susodicho no le contestaba los mensajes. Tras haber mostrado el chat, la 'nueva amiga' de Wong le mostró la fotografía del hombre en cuestión y ahí fue cuando la influencer se dio cuenta de que se trataba nada más y nada menos que de su novio.

"Se veía mucho más chiquita que nosotros, digo, no delito federal, pero sí más chiquita. La última vez que salieron fue hace dos semanas. Me quedé helada, porque además me enseña la foto y vienen entrando unas niñas, como cuatro (buscándola), y (me) dije: 'me van a agarrar a ver**zos todas'. Y yo (le dije): 'Ay, pues, échale ganas'", contó.

La creadora de contenido apuntó que el lugar en donde vive es tan pequeño que todos se conocen, por lo que este tipo de coincidencias no son tan extrañas como si hubiera pasado en una gran ciudad como Ciudad de México.

Diana confesó que le dio miedo decirle a la chica que el hombre de la fotografía era su novio, porque imaginó que sus amigas podrían armarle un problema entre todas estando ella sola.

¿Cómo confrontó Diana a su exnovio? ¿Terminó con él?

Aunque el fragmento del video no muestra cuál fue la resolución del relato, en YouTube sí se encuentra completa la narración.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, la tiktoker se arrepiente por haberle dejado pasar muchas 'red flags' a este hombre, pues después de llamarlo y decir que había conocido a una chica en el antro que le mostró su fotografía, él la convenció de seguir su relación diciéndole que él "le era leal" y eso "no era lo mismo que serle fiel", además, admitió que "sí había morras, pero nunca por encima de ella", lo cual dejó por un tiempo tranquila Diana, quien hoy en día deja en claro que no lo volvería a permitir.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la confesión de la tiktoker que le dio consejos de amor a la amante de su novio?

Aunque muchos usuarios de TikTok se sorprendieron con las declaraciones de la creadora de contenido y otros las tomaron con humor, unos cuantos más se identificaron con ella.

"Romeo Santos cuando le dio consejos a Don Omar", "Mi momento más humilde", "Yo fui esa y nos dimos cuenta de que éramos tres", "Yo no sabía qué tan conectadas jajajaja", "Güey, las posibilidades jajaja", "A mí me pasó al revés: la amante me dio consejos a mí", "Fácilmente me pasaría lo mismo", "Ya eran hermanas jajaja", "Yo también fui esa", "El podcast cada vez me sorprende más con los momentos turbios que revelan", "Me pasó y luego estaba tan mal la niña, que me tocó llevarla a su casa", comentaron algunos.