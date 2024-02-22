Sebastián Yatra no puede tener una relación larga por temor a ser infiel e Internet explota: ¿sinceridad o red flag?
Sebastián Yatra causó polémica al revelar la razón de por qué no puede tener una relación duradera y enojó a millones de mujeres en redes sociales.
Algunos famosos son conocidos por haber sido infieles en el pasado a sus parejas, pero Sebastián Yatra paralizó a Internet al anunciar públicamente que él posiblemente engañaría a su pareja después de estar cierto tiempo a su lado.
Sebastián Yatra admite que no puede tener una relación amorosa larga porque podría ser infiel: crea polémica
Todo ocurrió cuando el cantante latino asistió al podcast 'A solas con', donde platicó con Vicky Martín Berrocal. El material publicado el pasado 20 de febrero muestra una plática íntima donde Yatra habla sobre diversos temas como sus experiencias personales y su carrera musical, pero lo que hizo arder a Internet fue cuando habló sobre su vida amorosa.
Todo comenzó de manera normal, Yatra dio algunas confesiones jamás antes escuchadas, como por ejemplo que cuando se enamora se vuelve "tonto", ya que en lo único que se enfoca es en pasar tiempo con su pareja; no obstante, todo cambió cuando el intérprete de 'Traicionera' afirmó de manera segura que no es capaz de mantener una relación amorosa por más de un año por una razón bastante peculiar.
"Parce si yo tuviera una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo pueda aguantar, es que me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más. Entonces ¿cómo le hago en una relación a largo plazo igual si quiero estar con esta persona porque la quiero y cómo manejas esa dualidad de "te quiero, pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad"?", fue parte de su declaración.
Rápidamente el pequeño clip donde menciona su postura respecto a las relaciones largas se esparció por Twitter y TikTok, donde inmediatamente los usuarios, especialmente mujeres comenzaron a criticar a Yatra mencionando que ahora tienen otra visión de él.
Internet se dividió ante las palabras de Sebastián Yatra: unos lo criticaron y otros lo defendieron
Yo creyendo que Sebastián Yatra era súper romántico y amoroso, pero viene a decir que no puede estar con una persona por 1 año porque le da la loquera de serle infiel a la otra persona, estoy confundida", "Buenos días menos a Sebastían Yatra, a ti no te queremos ya", "Tremenda red flag es Sebastian Yatra tras oirle decir esto", "Ya no quiero un Sebastián Yatra en mi vida, extingan a las personas como él", Aquí y en China a eso se le llama descaro", y "Nunca estuvimos equivocados en odiar a Sebastián Yatra", fueron algunas opiniones.
Un grupo más pequeño incluso teorizó que Sebastián Yatra le fue infiel a su expareja Tini Stoessel y por ello terminaron su relación, pero no hay pruebas claras.
Otros inmediatamente salieron a defender a Yatra mostrando confusión del por qué lo estaban funando, debido a que en realidad fue sincero con sus palabras al revelar que no quisiera tener una relación larga por temor a cometer una infidelidad.
"Están funando a Sebastián Yatra, el tipo es sincero no entiendo en qué les afecta", "Lo que dijo Sebastián Yatra me parece súper normal", "Yo sinceramente no entiendo porqué están funando a Sebastián Yatra si lo único que hizo fue salir a decir la verdad, si el parcero no puede con la monogamia pues ni modo", "DEJEN, DEJEN, STOP BLAMING SEBASTIÁN YATRA. Literalmente dice que no está en relaciones por mucho tiempo porque no quiere engañar a la otra persona, y es completamente normal" y "Solo dijo lo que siente, si inicias una relación y explicas que es lo que quieres o te gusta y la otra persona acepta, no veo el problema".
Hasta el momento Sebastián Yatra no ha comentado nada en sus redes sociales u otras entrevistas respecto a las críticas recibidas.
