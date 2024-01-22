Chica encuentra al novio de su amiga en Tinder, hacen 'match' y así terminó su cita: ¿La traicionó?

Video Señales para saber si tu novio te engaña, según TikTok: esconder su celular es el primer paso

Isabel se hizo viral en TikTok al postear desde su cuenta oficial de dicha red social @mar_ibd, cómo encontró al novio de su amiga en Tinder y lo que hizo después.

No cabe duda que la lealtad en una amistad es lo más importante, pues es ésta la que determina si una infidelidad tiene lugar o no en una relación. Y también recordemos que una verdadera amistad te abre los ojos y justo esa situación fue la que ocurrió en esta narración.

¿Cuál fue la historia de la joven que hizo 'match' en Tinder con el novio de su amiga?

Isabel descubrió un oscuro secreto del novio de su amiga que develó en un video tipo 'Get ready with me para salir con el novio de mi amiga' (Alístate conmigo para salir con el novio de mi amiga).

La chica destapó que el chico tenía cuenta en Tinder, una famosa aplicación de citas, que usaba para conocer a otras mujeres y salir con ellas a espaldas de su novia.

"Yo estaba súper normal, metida en Tinder, deslizando, cuando me encontré con una cara conocida", contó la joven, quien de inmediato llamó a su amiga por teléfono: "Aquí está el tuyo. Yo le pregunté: ¿Ustedes siguen siendo novios? Porque este pelado está en Tinder", expresó la joven.



La chica aseguró que después de eso le dio 'like' al novio de su amiga e hizo 'match' con él en la red social, ante lo cual él mismo le escribió.

Por su parte, la amiga de Isabel le pidió evidencia y que le preguntara si tenía novia y que qué hacía en Tinder por whatsapp, conversación que la joven subió en el clip.

"La aplicación la tengo más que todo por tenerla, nunca he salido con nadie de ahí. Estoy abierto a todo. No tengo novia desde hace 4 años, si se da la oportunidad, sino pues si se da una amistad también, pero obviamente no soy de aceptar eso a todo el mundo, tú sabes", respondió el infiel.



Isabel continuó diciendo que él la invitó a salir y ambos concretaron hora y lugar, todo monitoreado por su amiga.

"La idea es que nos encontremos y al rato ella llegue y lo confronte, a ver qué dice. Malditos hombres", expresó.

¿Cómo terminó esta historia?

A pesar de que los videos fueron borrados por la joven de la cuenta, en los comentarios del primer video, que ya cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones, algunos de los internautas terminaron de contar el chisme, aunque muchos se mantuvieron escépticos y a la espera ansiosa de la respuesta de la narradora.

Una de las usuarias de TikTok subió el clip a X (antes Twitter), de las siguientes partes para que pudieran ver el chisme completo el resto de los que se quedaron intrigados.

En éstas, aunque no se ve, se escucha cómo la novia del chico llega mientras están comiendo él y la amiga hamburguesas. Ella finge que no conoce a su amiga y dice: "Yo soy la novia". Isabel le pregunta al novio que si tiene novia y él niega. Según ella, todos se van y él le llama a su casa.

"La verdad, la verdad, sí es mi novia, pero como ya he pasado tantas cosas con ella, obviamente ella ya me las ha hecho", se justificó él.

Más tarde, ella y su amiga se encuentran, el novio le llama a la novia, le manda mensajes y le miente diciendo que la conocía desde hace mucho tiempo a su amiga (sin saber que la conoce) y que sólo se encontraron y se saludaron, pero que ya se iba a ir a su casa cuando la novia llegó.

Como la novia no le respondió los mensajes ni las llamadas, le marcó a la amiga, sin saber que la novia estaba escuchando también. Él le contó que tenían una relación abierta.

"A ella le gusta tener varios. Yo con ella no me veo, por eso estaba tranquilo. Yo con ella no salgo desde hace 3 meses. Yo esperaba que usted se hubiera quedado, me dejaste solo. Me quedó gustando su manera de ser y la verdad no me quiero perder la oportunidad de conocerla", mintió él.

Después la chica lo cita en su casa, donde se encuentran ambas amigas, en la que se especula que ambas lo confrontaron.

Al final, según uno de los comentarios de los internautas, la novia lo terminó perdonándolo, pero no se sabe a ciencia cierta este final de la historia es el real, pues no parece el más congruente.

¿Cómo reaccionaron los fans al video de la chica que salió con el novio de su amiga?

Al principio muchos reconocieron que estaban listos para criticarla por salir con el novio de su amiga, pero al final la alabaron por ser una gran amiga en este video que se volvió viral en 24 horas.

"Los hombres son tan descarados", "Esa sí es una amiga de verdad", "Yo hice eso y el man hasta nos presentó: 'Mira, ella es una amiga', y mi amiga y yo así: :0", "Esooo, una reina", "Quiero una amiga como tú", "Al principio casi te funo", "Lo peor: una vez lo hice, al final lo perdonó y me quedé sin amiga", compartieron.



¿Tú qué opinas?