Mujer dice que cuidará a su mamá enferma para no salir con su novio y la cachan en el cine con su amante: video se hace viral
A través de TikTok, un hombre mostró cómo descubrió la mentira de su novia y su reacción al verla con otro se llevó aplausos de los internautas.
Un hombre expuso en TikTok la mentira de su novia y es que aseguró que le mintió sobre una supuesta hospitalización de su mamá para no salir con él y verse con el que sería su amante. La historia se hizo viral.
Hombre descubre a su novia infiel en pleno cine
TikTok también se ha vuelto de entre las redes sociales una especie de paño de lágrimas y plataforma de desahogo para muchos ‘soldados caídos’ que ha sufrido penas de desamor.
Y es que, así como se viralizan videos con las más románticas pedidas de matrimonio, también abundan aquellos en los que quedan grabadas para la eternidad las infidelidades que hombres y mujeres han sufrido.
Tal es el caso de un hombre que expuso cómo fue que descubrió la mentira que su novia le inventó para no salir con él y poder verse con su supuesto amante.
A través de la cuenta de TikTok eltetegallegojr fue publicada la grabación en la que se ve a un hombre de playera roja supuestamente descubrir a su amada en brazos de otro en pleno cine.
El hombre se encuentra casi de frente con su supuesta pareja y su acompañante, quienes esperan abrazados en el cine hasta que ella nota la presencia su novio.
Sin hacer nada, más que caminar frente a ellos para que ella se diera cuenta de que estaba ahí y lo sabía todo, el hombre, tras cumplir su cometido, se marchó, mientras la mujer agachaba la cabeza y cubría su rostro con la mano ante un gesto de desconcierto por parte del supuesto amante.
De acuerdo con el testimonio del hombre engañado, la mujer puso como pretexto la salud de su mamá para que no se vieran ese día.
"Mi novia me dijo que hoy no podía salir porque tenía que ir al hospital a cuidar a su mamá que estaba enferma”, confesó el hombre.
TikTok reacciona ante video de supuesta mujer infiel
Como toda historia de infidelidad que se hace pública en redes, esta desató una oleada de opiniones entre los usuarios, quienes se muestran incrédulos ante las acciones de la chica y reconocieron la actitud del hombre al no armar un escándalo en el lugar.
“Lo mejor que hiciste fue no agredirla. Mantente solo por un buen tiempo para que sanes y mantén tu mente ocupada en otra cosa"; "Soldado caído repito soldado caído"; "Ya encontrarás otra qué si te valore"; "Tal cual me pasó lo mismo a mí también la misma historia. Después dicen que por qué nos volvemos fríos"; "Eres todo un hombre, caballero; dejarte ver callar y alejarte, que ella disfrute lo que está haciendo ánimos. Te distes a conocer, la clase que eres"; "Ánimo muchos hemos pasado por eso"; son algunos de los cometarios.