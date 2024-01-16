“Hombres feos que nos quieren vender como guapos”: Internautas vota a los famosos menos atractivos

Video Famosos a los que les dijeron "feos" y no se quedaron callados: miles de fans suspiran por ellos

Para triunfar en Hollywood no es necesario tener una cara bonita. Eso lo han demostrado múltiples celebridades que, pese a ser considerados los ‘patitos feos’, deslumbran con su talento y personalidad.

No obstante, parece que el dilema sobre las estrellas que no son atractivas no termina nunca. Gracias a una publicación viral, miles de internautas decidieron dar sus más honestas opiniones al respecto.

Hilo de “hombres feos que nos quieren vender como guapos” se hace viral

Así como algunos medios hacen sus listados de los hombres más guapos en Hollywood, múltiples internautas crearon uno de los menos atractivos.

'Sor Tremenduca' (@tremenduca) es una cuenta de X (antes Twitter) dedicada a publicaciones virales de sátira, humor y comentarios sobre diversos temas de la cultura pop. El pasado 11 de enero, publicó un hilo enlistando a “hombres feos que nos quieren vender como guapos”, entre los que se encontraban Barry Keoghan, Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet o Adam Driver.

🔴HOMBRES FEOS QUE NOS QUIEREN VENDER COMO GUAPOS🔴 No os dejéis engañar por el Diablo. pic.twitter.com/jQG3SEQfLY — Sor Tremenduca (@tremenduca) January 11, 2024

En las las respuestas a su hilo, ‘Sor Tremenduca’ explicó que su juicio no era en contra de dichas celebridades, sino en contra de “que los medios manipulen con mentiras la mente de las personas” y que “los intenten vender como atractivos, deseables y bellos”, especialmente con ‘rankings’.

De inmediato, la publicación incendió dicha red social: tuvo más de 3 millones impresiones, 24 mil ‘likes’ y miles de comentarios sobre si los actores mencionados eran “feos” o “guapos” y a qué otras celebridades podrían incluirse.

Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet y Adam Driver son parte de "feos que nos quieren vender como guapos". Imagen Getty Images

Internautas dicen qué otros hombres consideran feos

En la sección de los comentarios, miles de internautas expresaron su opinión sobre los “hombres feos que nos quieren vender como guapos”. Múltiples personas coincidieron con el listado original:

“Tienes toda la razón del mundo, cuando existe Henry Cavill”, “Nos meten a Timothée (Chalamet) hasta en la sopa con que si es guapo y elegante y a mí me parece feo” o “Yo diría insípidos más que feos” fueron algunos de los mensajes con los que externaron sus opiniones.



Además, miles de internautas aprovecharon la ocasión para mencionar a otras celebridades que no consideran atractivas.

Cillian Murphy, quien vive un buen momento en su carrera gracias al éxito de ‘Oppenheimer’, entra en esta categoría, según varias publicaciones: “Va aquí y que se tenga quien se tenga que atacar” expresó un usuaria de X (Twitter).

Ryan Gosling, quien también está acaparando miradas en la temporadade premios de Hollywood, no pudo huir de este juicio y más de una persona consideró que “debería estar en la lista” ya que “no le ven lo guapo por ningún lado”, según expresaron.



Otro de los nombres más mencionados fue el de Robert Pattinson, de quien se dijeron cosas como: “Nunca le he visto lo guapo por ningún lado”.

Sobre Zac Efron, una internauta afirmó: “Siempre ha sido feito pero le hicieron creer a toda una generación que es guapo”.

Bad Bunny, Peso Pluma, Marc Anthony, Eduardo Yáñez, Harry Styles, Sebastián Yatra, Eddie Redmayne, Cristiano Ronaldo, Ed Westwick o Dwayne ‘La Roca’ Johnson tampoco se libraron del escrutinio.

“Hombres feos que nos quieren vender como guapos”, según Internet. Imagen Getty Images



En la publicación viral no faltaron quienes señalaron que los gustos son muy personales y, como prueba, calificaron de “feos” a hombres famosos que tradicionalmente son catalogados como “atractivos”, como Tom Cruise, Jason Momoa, Tom Hiddleston, Brad Pitt, Pedro Pascal o Channing Tatum.

Aparentemente, solo Henry Cavill se salva de entrar al listado de hombres “feos”: “Aquí es asunto es que con el único con que todas estamos de acuerdo es con él”, respondió una joven.

¿A ti, qué celebridades te parecen “feas” a pesar de que muchos digan lo contrario”?