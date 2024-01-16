Actores Hollywood

“Hombres feos que nos quieren vender como guapos”: Internautas vota a los famosos menos atractivos

¿No todos los famosos son atractivos? Internautas opinan quiénes son las celebridades que “nos quieren vender como guapos”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Famosos a los que les dijeron "feos" y no se quedaron callados: miles de fans suspiran por ellos

Para triunfar en Hollywood no es necesario tener una cara bonita. Eso lo han demostrado múltiples celebridades que, pese a ser considerados los ‘patitos feos’, deslumbran con su talento y personalidad.

No obstante, parece que el dilema sobre las estrellas que no son atractivas no termina nunca. Gracias a una publicación viral, miles de internautas decidieron dar sus más honestas opiniones al respecto.

PUBLICIDAD

Hilo de “hombres feos que nos quieren vender como guapos” se hace viral

Así como algunos medios hacen sus listados de los hombres más guapos en Hollywood, múltiples internautas crearon uno de los menos atractivos.

'Sor Tremenduca' (@tremenduca) es una cuenta de X (antes Twitter) dedicada a publicaciones virales de sátira, humor y comentarios sobre diversos temas de la cultura pop. El pasado 11 de enero, publicó un hilo enlistando a “hombres feos que nos quieren vender como guapos”, entre los que se encontraban Barry Keoghan, Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet o Adam Driver.

En las las respuestas a su hilo, ‘Sor Tremenduca’ explicó que su juicio no era en contra de dichas celebridades, sino en contra de “que los medios manipulen con mentiras la mente de las personas” y que “los intenten vender como atractivos, deseables y bellos”, especialmente con ‘rankings’.

Más sobre Actores Hollywood

La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática
2 mins

La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática

Cultura Pop
Así se ve Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello: no lo reconocerás cuando veas estas fotos
2 mins

Así se ve Dwayne Johnson 'The Rock' con cabello: no lo reconocerás cuando veas estas fotos

Cultura Pop
Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales
3 mins

Los mejores memes de la Met Gala 2024: los extravagantes looks de los famosos divirtieron a las redes sociales

Cultura Pop
¿Zac Efron es igual a Shrek guapo? Fans comparan las fotos y están encantados con su nuevo look
3 mins

¿Zac Efron es igual a Shrek guapo? Fans comparan las fotos y están encantados con su nuevo look

Cultura Pop
El trágico final de la tierna actriz que interpretó a Ducky en 'Pie pequeño en busca del valle encantado'
2 mins

El trágico final de la tierna actriz que interpretó a Ducky en 'Pie pequeño en busca del valle encantado'

Cultura Pop
Tom Cruise y Dakota Fanning tienen una hermosa amistad: él le envía regalos desde hace 19 años
3 mins

Tom Cruise y Dakota Fanning tienen una hermosa amistad: él le envía regalos desde hace 19 años

Cultura Pop
Emma Stone se convirtió en una estrella de Hollywood gracias a una presentación de PowerPoint
2 mins

Emma Stone se convirtió en una estrella de Hollywood gracias a una presentación de PowerPoint

Cultura Pop
La 'gemela perdida' de Megan Fox gana 32 mil dólares por parecerse a ella: son igualitas
3 mins

La 'gemela perdida' de Megan Fox gana 32 mil dólares por parecerse a ella: son igualitas

Cultura Pop
Matthew Underwood ('Zoey 101') vivió algo terrible en su juventud: lo reveló tras polémica de Nickelodeon
4 mins

Matthew Underwood ('Zoey 101') vivió algo terrible en su juventud: lo reveló tras polémica de Nickelodeon

Cultura Pop
La supuesta maldición de los Premios Oscar que persigue a las actrices que ganan a Mejor Actriz
4 mins

La supuesta maldición de los Premios Oscar que persigue a las actrices que ganan a Mejor Actriz

Cultura Pop

De inmediato, la publicación incendió dicha red social: tuvo más de 3 millones impresiones, 24 mil ‘likes’ y miles de comentarios sobre si los actores mencionados eran “feos” o “guapos” y a qué otras celebridades podrían incluirse.

Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet y Adam Driver son parte de "feos que nos quieren vender como guapos".
Omar Ayuso, Jeremy Allen White, Timothée Chalamet y Adam Driver son parte de "feos que nos quieren vender como guapos".
Imagen Getty Images

Internautas dicen qué otros hombres consideran feos

En la sección de los comentarios, miles de internautas expresaron su opinión sobre los “hombres feos que nos quieren vender como guapos”. Múltiples personas coincidieron con el listado original:

“Tienes toda la razón del mundo, cuando existe Henry Cavill”, “Nos meten a Timothée (Chalamet) hasta en la sopa con que si es guapo y elegante y a mí me parece feo” o “Yo diría insípidos más que feos” fueron algunos de los mensajes con los que externaron sus opiniones.


Además, miles de internautas aprovecharon la ocasión para mencionar a otras celebridades que no consideran atractivas.

PUBLICIDAD

Cillian Murphy, quien vive un buen momento en su carrera gracias al éxito de ‘Oppenheimer’, entra en esta categoría, según varias publicaciones: “Va aquí y que se tenga quien se tenga que atacar” expresó un usuaria de X (Twitter).

Ryan Gosling, quien también está acaparando miradas en la temporadade premios de Hollywood, no pudo huir de este juicio y más de una persona consideró que “debería estar en la lista” ya que “no le ven lo guapo por ningún lado”, según expresaron.


Otro de los nombres más mencionados fue el de Robert Pattinson, de quien se dijeron cosas como: “Nunca le he visto lo guapo por ningún lado”.

Sobre Zac Efron, una internauta afirmó: “Siempre ha sido feito pero le hicieron creer a toda una generación que es guapo”.

Bad Bunny, Peso Pluma, Marc Anthony, Eduardo Yáñez, Harry Styles, Sebastián Yatra, Eddie Redmayne, Cristiano Ronaldo, Ed Westwick o Dwayne ‘La Roca’ Johnson tampoco se libraron del escrutinio.

“Hombres feos que nos quieren vender como guapos”, según Internet.
“Hombres feos que nos quieren vender como guapos”, según Internet.
Imagen Getty Images


En la publicación viral no faltaron quienes señalaron que los gustos son muy personales y, como prueba, calificaron de “feos” a hombres famosos que tradicionalmente son catalogados como “atractivos”, como Tom Cruise, Jason Momoa, Tom Hiddleston, Brad Pitt, Pedro Pascal o Channing Tatum.

Aparentemente, solo Henry Cavill se salva de entrar al listado de hombres “feos”: “Aquí es asunto es que con el único con que todas estamos de acuerdo es con él”, respondió una joven.

¿A ti, qué celebridades te parecen “feas” a pesar de que muchos digan lo contrario”?


Relacionados:
Actores HollywoodHollywoodBarry KeoghanAdam DriverTimothée ChalametRyan Thomas GoslingRyan GoslingRobert Pattinson

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD