Entretenimiento

¿Quién es Jeremy Allen White, el supuesto novio de Rosalía y por qué todo el mundo está hablando de él?

El multipremiado actor de la serie 'El oso' dio mucho de qué hablar al hacerse virales las fotografías de su nueva campaña como modelo

Por:
Tania Caballero.
Video El supuesto novio de Rosalía tiene un problemático pasado: los romances de Jeremy Allen White

El actor neoyorkino, Jeremy Allen White, nominado al Emmy en la serie 'El oso', ha dado nuevamente mucho de qué hablar al debutar como modelo de Calvin Klein, sorprendiendo a todos con sus fotos que ya se han vuelto virales.

A principios de diciembre del 2023, el histrión también causó revuelo al confirmarse su romance con la cantante Rosalía, luego de que se les vio tomados de la mano en un estacionamiento de Los Ángeles, tras varias salidas previas, mientras enfrenta la separación con su esposa y madre de sus dos hijos, pero ¿quién es realmente este actor que sigue en ascenso?

¿Quién es Jeremy Allen White?

Jeremy Allen White nació en Nueva York el 17 de febrero de 1991, hijo de actores que comenzó su carrera artística a muy temprana edad como bailarín de ballet, jazz y claqué; dándole una oportunidad a la actuación a sus 13 años de edad.

Apareció en películas como 'Beautiful Ohio' (2006), 'The Speed of life' (2007), 'Afterschool' (2008), 'Twelve' (2010), 'Movie 43' (2012), 'Viena and the fantomes' (2018), 'Fingernails' (2023), 'The iron claw' (2023) entre otras, aunque realmente se le conoce por sus series como 'Homecoming' (2018).

También apareció en un par de episodios de 'La Ley y el Orden' y 'La Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales'.

Sus papeles más representativos han sido el de Phillip 'Lip' Gallagher en la aclamada serie de comedia dramática 'Shameless' (2011-2021) y el de Carmy en 'The bear' (2022-presente), por este último resultó ganador de su primer Globo de Oro como 'Mejor actor de serie de televisión - comedia o musical', además de otros dos premios en la misma categoría: los Critics' Choice Television Awards y los Screen Actors Guild Awards.

Es la primera vez que resulta multipremiado por su actuación, ya que anteriormente estuvo nominado a los premios Golden Raspberry Awards por 'Movie 43' en 2012 y por los Critics' Choice Television Awards por 'Shameless' en el 2014, presea que terminó obteniendo por su más reciente proyecto.

Actualmente, se encuentra nominado a los Premios Emmy 2024 por este mismo papel en 'The Bear'.

En el ámbito personal, se casó con la actriz Addison Timlin el 18 de octubre de 2019, terminando su relación en el 2023, de la que se desprenden sus dos pequeñas hijas: Ezer Billie (octubre 2018) y Dolores Wild (diciembre 2020).

En 2023 se dieron a conocer los planes de divorcio de la pareja y comenzó a vérsele en citas con la cantante Rosalía, confirmándose su relación los primeros días de diciembre al haber sido captados tomados de la mano en un estacionamiento de Los Ángeles.

¿Por qué está dando tanto de qué hablar Jeremy Allen White?

Desde el 2023, el actor estadounidense está en boca de todos, no sólo por su estupendo trabajo en la serie 'The Bear', papel con el que ha arrasado con varios premios y continúa nominado en otros, sino también por su divorcio y su reciente romance con Rosalía.

El histrión y la cantante comenzaron a dar de qué hablar desde que empezó a vérseles juntos, luego cuando los fans captaron que se seguían en Instagram y finalmente, cuando la prensa confirmó su relación por imágenes virales.

Pero además, Jeremy provocó millones de reacciones este 4 de enero de 2024 al destapar su debut como modelo en Calvin Klein con candentes imágenes que han dado ya la vuelta al mundo.

Allen Whithe fue captado en diversos escenarios de Nueva York por el fotógrafo de moda Mert Alas, luciendo la ropa interior de la marca y luciendo increíbles imágenes de las que ni siquiera para Rosalía pudieron pasar desapercibidas.

La polémica se desató entre los fans que lo consideran muy atractivo y lehan dado 'like' a cada una de sus fotografías y los que no lo consideran lo suficientemente 'guapo' para estar en la campaña de ropa interior.

