Policía que trabajó en el caso de Griselda Blanco asegura que la serie de Netflix “no cuenta la verdad” por esta razón

¿La serie de Netflix ‘Griselda’, estelarizada por Sofía Vergara, no cuenta toda la verdad sobre la narcotraficante? Un policía de Miami que estuvo vinculado al caso habla al respecto.

Policía de Miami que persiguió a Griselda Blanco critica la serie de Netflix

El pasado 25 de enero, Netflix estrenó ‘Griselda’, una miniserie que busca contar la historia de la llamada ‘Madrina de la cocaína’, una narcotraficante colombiana que llevó esta droga a las calles de Miami y que es recordada por su brutalidad.

La historia, que representa el primer papel dramático y en español de Sofía Vergara, no hizo más que incentivar el interés por ‘La Viuda Negra’. No obstante, una de las personas reales involucradas en su caso, considera que lo que se ve en pantalla no es fiel a los hechos.

Se trata de Nelson Andreu, exjefe del Departamento de Policía de West Miami y quien pasó una década tras los pasos de la delincuente: “No era (trabajo de) todos los días, pero cada que teníamos una oportunidad o una pista, regresábamos a Griselda”, contó en entrevista con ‘Today’.

En dicha conversación, el agente recordó a Griselda Blanco como “despiadada”:

“No tenía escrúpulos. Te mataba si te debía dinero y no quería pagarte. Y si le debías dinero y no podías pagarle, te mataba también. Era una situación en la que ella siempre ganaba y todos salían perdiendo”.



Para ejemplificar lo cruenta que podía llegar a ser la criminal, el policía evocó el incidente en el que un hijo de Griselda le pidió asilo a Jesús ‘Chucho’ Castro, este se negó y, como consecuencia, Blanco lo mandó matar, pero, por accidente, sus sicarios acabaron con su hijo de 2 años:

“Ellos (Miguelito Pérez y Jorge ‘Rivi’ Ayala, perpetradores del crimen) le dijeron: ‘Escucha, fallamos. Le dimos al niño en lugar de a él’. Y ella dijo: ‘Bueno, eso es mejor. Sufre más por tener a su hijo muerto que porque nosotros lo matemos, así que me alegro de que hayas matado al niño de 2 años’”, le confesó Ayala a Andreu.



El oficial también aseguró que la serie de Netflix no retrataría a Griselda Blanco “como realmente era”: “Las películas nunca lo hacen. Cuentan lo que creen que va a vender y lo que le va a gustar a la gente. Muy cerca de la verdad, pero no de la verdad”, aseguró.

El policía también se mostró preocupado por cómo lo mostrarían en la pantalla chica: “Espero que no me retraten como alguien que simpatizaba con ella, porque no lo hacía”, declaró. Si bien, en ‘Griselda’ no hay ningún personaje que corresponda con el papel que él tuvo en la vida real, sí participó en ‘Cocaine Cowboys’, un documental del 2006 que Sofía Vergara ha citado como el punto inicial de su interés por la narcotraficante.

Nelson Andreu dijo que sintió “una sensación de alivio” cuando el estado de Florida le imputó el cargo de tres homicidios:

“Estábamos trabajando en otros casos y haciendo otras cosas. Este era el pequeño alfiler en la nuca con el que siempre te preguntas: '¿Qué más podemos hacer?, ¿qué más podría haber hecho?, ¿con quién más pude hablar?' Di un suspiro de alivio”.

Otras críticas de ‘Griselda’, serie en la que Sofía Vergara interpreta a la narcotraficante

Lo cierto es que esta no es la primera vez que alguien critica la producción por no ser tan fiel a la realidad. Michael Corleone Sepúlveda Blanco, único hijo con vida de Griselda Blanco desaprobó la caracterización de Sofía Vergara como Griselda Blanco:

“Mi madre era una mujer guapa. El hecho de que la llamen fea, me ofende. La gente ve sus fotos policiales y simplemente parte de eso (...) Alcaldes, gobernadores y políticos de diferentes países intentaron seducir a mi madre, incluso en Estados Unidos”, dijo en entrevista con ‘Daily Mail’.



Además, aseguró que, la serie no contó con la participación de la familia Blanco, “omitieron detalles”.

