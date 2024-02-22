Se estrena live action de 'Avatar' y estas fueron las primeras impresiones de los fans: ¿superó a la versión animada?

Video 'Cómo entrenar a tu dragón' tendrá un live action con estos actores: ¿te gustan o te decepcionan?

Uno de los estrenos más esperados de Netflix en este 2024 era 'Avatar: El último maestro del aire' y este 22 de febrero por fin se lanzaron en la plataforma los primeros ocho episodios, los cuales narran la aventura de Aang, el maestro aire que busca dominar los elementos agua, fuego y tierra para convertirse en el Avatar que ayudará a derrotar a la Nación del fuego.

Desde días atrás la emoción se hizo notar en redes sociales como Twitter, donde las personas externaron sentirse emocionadas porque pronto podrían disfrutar una serie que al parecer prometía ser excepcional gracias a los avances publicados en meses anteriores.

'Avatar: El último maestro del aire' llega a la tv: reacciones de los fans dejó memes divertidos

Los memes se hicieron presentes y uno de los más populares fue aquel donde un usuario hizo referencia cómo en su infancia veía con emoción la versión animada y la manera en que ahora, siendo adulto, permanecerá pegado al sillón para ver la adaptación de Netflix.

Una de las cosas que más dieron de qué hablar fue el intro de la serie, pues aunque no fue una versión calca de la original, les agradaron los cambios visuales que se hicieron para ilustrar la historia del Avatar.

"Me encantó esta nueva versión", "Ok sí me agrada el intro, solo me enojó que no estuviera la frase "pero yo creo que Aang puede salvar al mundo"", "Gracias Netflix por no darnos un intro asqueroso, tiene su propio sello", "Mi chica avatar Kyoshi cada vez más centro de atención...GANAMOS con este intro", "Los efectos visuales son exquisitos", "Tengo muchas ganas de seguir viendo esto", "Casi lloro al escuchar el intro", "No es igual que el intro animado y agradezco eso" y "Uno de los mejores intros", es lo que externaron.

El estreno 'Avatar: El último maestro del aire' dejó lágrimas de emoción, nostalgia y ganas de más episodios

La llegada de 'Avatar: El último maestro del aire' significó tanto para los fans de corazón que no tardaron en admitir que sus lágrimas comenzaron a caer de emoción, desde el inicio, hasta cuando se mostró el genocidio contra nación del aire y reflejaron su sentir con imágenes divertidas que fueron retuiteadas miles de veces.

Algo más que también les causó impacto a los televidentes es que la versión de Netflix es más explícita en cuanto a violencia se refiere, pues en la caricatura no había sangre ni personas quemadas, lo cual de hecho sí se plasma en estos nuevos capítulos y no le desagradó a aquellos que crecieron con la serie.

En pocas palabras, la mayoría de usuarios en Twitter externaron que a pesar de que no tenían mucha fe en el proyecto, estos primeros capítulos les agradaron más de lo que imaginaron y esperan que en un futuro continúen con la historia de Aang para ver en el live action a otros personajes queridos que aún no aparecen como Toph, Mai o Ty Lee, solo por mencionar algunos.

"Acabo de ver el primer capítulo de Avatar y 10/10, buenísima esa vaina", "Bendito que Netflix no lo arruinó como de costumbre", "Tiene potencial y yo espero que siga porque necesito ver a Toph", "Avatar me tiene con la mente volada, es increíble", "Terminé adorando Avatar, denme más capítulos ya", "No es LA obra maestra, pero cumple, sí la apruebo" o "Me encanta la adaptación de Avatar de Netflix. Una perspectiva refrescante de la historia y los personajes", fueron otras opiniones.

¿Tú qué piensas sobre el live action de 'Avatar: El último maestro del aire'? Dinos en los comentarios.

