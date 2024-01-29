Hijo de Griselda Blanco estalla contra la serie de Netflix por hacer "fea" a su mamá: "Era una muñeca de porcelana"

Video Sofía Vergara también vivió cosas terribles en Colombia: lo que tiene en común con Griselda Blanco

Tras anunciar que la nueva serie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco, no sólo no es del agrado de la familia, sino que planean acciones legales contra la plataforma de streaming, el hijo real de la colombiana manifestó su descontento ante la imagen de su madre en dicho proyecto de ficción.

Michael Corleone Sepúlveda Blanco, único hijo con vida de 'La Reina de la Cocaína', reaccionó ofendido a la interpretación de la actriz de 'Modern family' y manifestó su descontento en entrevista para 'Daily Mail' ante la apariencia que planteó la producción de su madre.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el hijo real de Griselda sobre la serie de Netflix basada en la vida de su madre?

Sepúlveda desaprobó totalmente la caracterización de Sofía Vergara como Griselda Blanco, diciendo que hacen parecer que su madre era 'fea' con todas las prótesis faciales que usó además del maquillaje.

Además, aprovechó para hablar de su libro 'My mother, the Godmother', donde presenta, según lo que dice, una aproximación más real a cómo era verdaderamente Griselda.

"Mi madre era una mujer guapa. El hecho de que la llamen fea, me ofende. La gente ve sus fotos policiales y simplemente parte de eso, pero cuando leas mi libro, verás que a mi madre la llamaban 'la muñeca de porcelana' en su juventud. Alcaldes, gobernadores y políticos de diferentes países intentaron seducir a mi madre, incluso aquí en Estados Unidos. Ella era la crème de la crème", aseguró.



Por otro lado, el empresario reveló que Netflix no contó con la familia para desarrollar la serie, incluso les enviaron una invitación para sentarse con ellos y decirles que no había lugar en el proyecto.

"El equipo de Sofía y los creadores de Netflix fueron irrespetuosos y finalmente desarollaron el proyecto de Griselda por su cuenta para conseguir ganancias comerciales, sin detalles clave de la familia Blanco. Si mi madre estuviera viva, no se habrían salido con la suya", sentenció.

Photo © 2023 Hollywood Archive/The Grosby Group December 2023 Stills from Griselda, the new Netflix miniseries starring Sofía Vergara and Carol G. It is inspired by the Colombian Griselda Blanco, who, by dint of ambition, ended up creating one of the most profitable cartels in history*** Fotogramas de Griselda, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara y Carol G. Está inspirada en la colombiana Griselda Blanco, quien, a fuerza de ambición, terminó creando uno de los cárteles mas rentables de la historia. Imagen /Hollywood Archive/The Grosby Gro

¿Por qué luce 'fea' Griselda, según su hijo?

Michael cree que la gente puede percibir a su madre como poco atractiva debido a sus fotografías policiales, mismas que se tomaron tras su entrada a prisión, lo cual la deterioró.

"Por supuesto que 26 años de cárcel envejecen a una persona, y mi madre estaba muy acostumbrada a los cuidados y a su mantenimiento. No era una santa, pero te diré una cosa: mi madre era una estrella y una reina", expresó.

¿Qué opina Sofía Vergara sobre su caracterización?

En una entrevista de promoción para la serie que protagoniza, Sofía Vergara aseguró que se sometía a un proceso de caracterización de dos horas cada día de rodaje para hacer que desapareciera Gloria de 'Modern family', donde, además de los prostéticos, se colocaba otras cosas para reducir las dimensiones de algunas partes de su cuerpo. Además, caminaba diferente y se vestía distinto a como lo hace siempre.

Photo © 2023 Hollywood Archive/The Grosby Group December 2023 Stills from Griselda, the new Netflix miniseries starring Sofía Vergara and Carol G. It is inspired by the Colombian Griselda Blanco, who, by dint of ambition, ended up creating one of the most profitable cartels in history*** Fotogramas de Griselda, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara y Carol G. Está inspirada en la colombiana Griselda Blanco, quien, a fuerza de ambición, terminó creando uno de los cárteles mas rentables de la historia. Imagen /Hollywood Archive/The Grosby Gro

¿Tú qué opinas?