Antes de Sofía Vergara, otras actrices interpretaron a Griselda Blanco y así lucían: ¿quién se parece más?

Con ‘Griselda’, Sofía Vergara se estrena en la actuación dramática, pero, antes de la serie de Netflix, ya se habían hecho producciones contando la vida y fechorías de la narcotraficante colombiana, ¿conoces a las otras a actrices que se metieron en la piel de Griselda Blanco?

Además de Sofía Vergara, estas actrices han interpretado a Griselda Blanco

El pasado 25 de enero, Netflix estrenó ‘Griselda’, una serie que busca retratar la brutalidad de Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana y fundadora del Cartel de Medellín.

La historia representa el primer papel dramático de Sofía Vergara, quien tuvo que recurrir a maquillaje especial y prótesis en el rostro para parecerse lo más posible a la también llamada ‘Viuda Negra’ o ‘Madrina de la cocaína’.

Sofía Vergara como Griselda Blanco. Imagen Grand Electric/Netflix / The Grosby Group



En diversas entrevistas, la actriz colombiana ha asegurado que pasaba “tres horas” en el área de maquillaje para poder transformarse en la narcotraficante: “No quería que nadie pensara en mi último papel (en la televisión), como Gloria Pritchett (en ‘Modern Family’)”, comentó la actriz de 51 años.



Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que la historia de Griselda Blanco es llevada a la pantalla chica. En 2018, Catherine Zeta-Jones ya le había dado vida a la delincuente, con la película ‘Cocaine Godmother’.

En aquel momento, mucho se criticó que una actriz galesa y no una colombiana, ni siquiera una latina, tuviera este rol.

Catherine Zeta-Jones como Griselda Blanco en 'Cocaine Godmother'. Imagen Asylum Entertainment/Lifetime / The Grosby Group



Este 2024, Sofía Vergara reveló que “por alguna razón”, el guion de esa película de Lifetime llegó a sus manos, pero no quiso involucrarse en el proyecto porque “no era la manera en la que quería hacer esto”. Además, “en ese momento ya casi estaba lista para darle vida a Griselda”. Hay que recordar que la colombiana propuso esta historia al productor de ‘Narcos’ en 2015, según reporta ‘The New York Times’.

Años atrás, en 2014, ya habíamos visto ‘La viuda negra’, una telenovela basada en el libro ‘La Patrona de Pablo Escobar Vida y Muerte de Griselda Blanco’ de José Guarnizo y que combina hechos reales con ficción. En esta dramatización, Ana Serradilla fue quien encarnó a Griselda Blanco.



‘La madrina de la cocaína’ ha aparecido en otras series o películas que retratan las vidas de los capos, como ‘Paraíso Blanco’. No obstante, las mencionadas son las producciones que la ponen como protagonista.

Imagen Netflix / Asylum Entertainment / RTI Televisión / The Grosby Group

¿JLo también será Griselda Blanco?

Tal parece que la vida de ‘La viuda negra’ ha fascinado a más de una estrella en Hollywood. En 2019 se reportó que Jennifer Lopez produciría y protagonizaría ‘The Godmother’, una película sobre la narcotraficante.

Un año después, se dio a conocer que el proyecto estaría bajo la dirección de Reed Morano, conocida por su trabajo en ‘The Handmaid’s Tale’. Sin embargo, desde entonces no ha habido más noticias de la filmación.

