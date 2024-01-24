'El último maestro del aire' vs 'Avatar' de Netflix : ¿Quién hizo la mejor representación de personajes?

Video Los personajes más feos en los live action: Flounder de 'The Little Mermaid" no le gustó a nadie

En 2023 Netflix anunció que tenía lista la primera temporada del live action 'Avatar: La leyenda de Aang', el cual estará basado en la serie animada de Nickelodeon. Su primer tráiler dejó sin aliento a los fans por la representación de los paisajes, los trajes de los personajes, sus efectos CGI y por al parecer, respetar la esencia de la historia de principios de los 2000.

Lanzan segundo traíler de la nueva serie de Netflix 'Avatar: La leyenda de Aang' antes de su estreno

En la trama se plasmarán las aventuras de Aang, el último maestro aire, quien con sus amigos Sokka, Katara y Toph buscará dominar los elementos del fuego, la tierra y el agua para restaurar la paz en el mundo derrotando al Señor del Fuego Ozai.

Dentro del segundo tráiler se mostraron más escenas de acción dando una idea de cómo los elementos estarán presentes en ellas, además de presentar a villanos memorables como June y Jet.

"Es mi serie favorita de todos los tiempos, así que me preocupaba que el live-action no le hiciera justicia, pero tiene una pinta increíble.Estoy emocionado", "El equipo de la banda sonora y la persona que ha editado este tráiler se merecen un aumento de sueldo", "Revivir mi infancia con esta serie de acción real va a ser épico. ¡Los efectos de doblaje se ven super limpios! ¡No puedo esperar!" y "He visto este tráiler muchas veces y cada vez me da escalofríos y me pone al borde de las lágrimas. Estoy muy emocionada. Por favor que sea bueno", fueron algunas de las reacciones.



Algo que se mencionó con frecuencia es cómo los personajes principales lucen exactamente como sus versiones animadas y aplaudieron a quienes eligieron el cast, pues parece a primera vista perfecto.

Recordemos que en 2010 se estrenó el largometraje de 'El último maestro del aire' dirigido por M. Night Shyamalan, el cual también estuvo basado en la serie de Nickelodeon y aquí podrás ver las diferencias entre ambos cast para ver quién lo hizo mejor.

Diferencias entre los personajes de 'Avatar' Netflix y la película 'El último maestro del aire'

Noah Ringer fue el actor elegido para representar a Aang hace más de 10 años y a pesar de que se parecía al personaje original lo que no convenció al público fueron sus tatuajes de avatar, los cuales no eran de color azul y por supuesto la vestimenta, que terminó luciendo como la de un monje Xiaolin.

Por su parte, Gordon Cormier cumplió todas las expectativas de sus fans pues a pesar de tener un rostro infantil tiene la actitud de un maestro aire.

Zoka y Katara son los hermanos que encuentran congelado a Aang y se embarcan en la aventura con él para detener la guerra que inició la nación del fuego.

Nicola Peltz Beckham y Jackson Rathbone, fueron elegidos para los papeles, pero su tono de piel fue algo bastante comentado, pues estaba lejos de parecerse al que se refleja en las caricaturas, ya que aquí ambos tenían la tez blanca.

Kiawentiio e Ian Ousley han dejado satisfechos a los seguidores de la serie, pues con sus pequeñas apariciones de los tráilers están encantado a todos, pues además de tener facciones similares a la de los dibujos, sus peinados y outfits fueron acertados.

Uno de los villanos principales del Avatar en sus primeras temporadas es el príncipe Zuko, quien busca a toda costa eliminarlo para ganarse el respeto de su padre, el Señor del Fuego. Su acompañante es el tío Iroh, quien intenta proteger a su sobrino y hacerlo entrar en razón para que abandone su misión.

En 2010 los actores Dev Patel y Shaun Toub encararon los papeles y las fotografías hablan por sí solas, debido a que ninguno de los dos lucen como se recuerdan en la serie, cosa contraria que logró Netflix con Dallas Liu y Paul Sun-Hyung Lee, quienes tienen rasgos asiáticos.

Una de las cosas que dejó un mal sabor de boca con el filme 'El último maestro del aire' es que el Señor del Fuego Ozai no tenía una fuerte presencia y por supuesto, su aspecto decepcionó, ya que no se apegó a lo que conocíamos previamente, pero para suerte de todos eso cambió gracias a la participación de Daniel Dae Kim en la producción de Netflix, la cual está a la altura.

Por último Azula, la cruel hermana de Zuko tuvo un peso importante en la historia animada y en el filme de 2010 apareció apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que los fans no quisieran volver a verla.

Para la serie de Netflix, Elizabeth Yu, encarnará dicho personaje y tanto su físico como sus apariciones en los tráilers tiene emocionados a todos.

En conclusión, Netflix hizo aquello que la película 'El último maestro del aire' no pudo lograr hace ya casi 14 años y a consideración de los seguidores este nuevo cast es todo y más de lo que pudieron pedir.