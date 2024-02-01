¿Sofía Vergara tiene más dinero del que hizo Griselda Blanco toda su vida? A esto ascienden sus fortunas

Video Sofía Vergara también vivió cosas terribles en Colombia: lo que tiene en común con Griselda Blanco

En ‘Griselda’, Sofía Vergara se metió en la piel de la narcotraficante también conocida como ‘La madrina de la cocaína’.

La serie de Netflix marca un precedente en la carrera de la actriz de 51 años: es su primer papel dramático y en español, además de que la presenta como productora ejecutiva de televisión.

Para meterse en el papel de la narcotraficante, la exestrella de ‘Modern Family’ recurrió a maquillaje especial, prostéticos y pelucas que cambiaran su rostro, por lo que pasaba horas preparándose para entrar a set, según ha dicho en múltiples entrevistas.

“No quería que nadie pensara en mí ni en mi último papel como Gloria Pritchett. Quería entrar en la cabeza de Griselda y entender realmente su mentalidad y de dónde venía”, dijo Sofía Vergara sobre su caracterización de Griselda Blanco a ‘Business Insider’.

Sofía Vergara como Griselda Blanco en la serie de Netflix 'Griselda'. Imagen Grand Electric/Netflix



A la hora de comparar las fortunas de las colombianas, ¿quién tiene la mayor?

La fortuna de Griselda Blanco

Tal como se muestra en la serie de Netflix, la narcotraficante llevó el negocio de la cocaína a las calles de Miami, fue precursora de capos como Pablo Escobar y era la criminal más temida de los 70 y 80.

Pese a que sus negocios eran ilegales y pasaban factura con vidas humanas, resultaron ser muy rentables.

En 2015, la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) estimó que Griselda Blanco había ganado 500 millones de dólares de la época que, al tipo de cambio del año, representaba unos mil 500 millones de dólares, según reportes de Univision y ‘El Tiempo’.

Por su parte, el libro ‘La patrona de Pablo Escobar: Vida y muerte de Griselda Blanco. La viuda negra, la mujer lo formó’, del periodista José Guarnizo, valúa su fortuna en 2 mil millones de dólares.

Griselda Blanco Imagen The Grosby Group

La fortuna de Sofía Vergara

La protagonista de ‘Griselda’, por su parte, ha encontrado su fortuna en la televisión.

En específico, en la serie ‘Modern Family’. Durante casi una década, su papel de Gloria Pritchett la llevó a ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, según cálculos de ‘Forbes’.

En 2020, cuando se estrenó la última temporada de la serie, la revista estimó que había ganado 43 millones de dólares tan solo en un año, cobraba 500 mil dólares por cada episodio de la comedia.

Por si eso fuera poco, su trabajo como jurado de ‘America’s Got Talent’ también le ha traído grandes ganancias: le pagan 10 millones de dólares por cada temporada, según datos de la citada revista.

Sofía Vergara Imagen Getty Images



La actriz de 51 años ha sabido diversificar su dinero fuera de la pantalla chica: es la imagen de comerciales y tiene acuerdos de patrocinios y licencia.

En ese sentido, ‘Celebrity Net Worth’ calcula la fortuna de Sofía Vergara en 180 millones de dólares.

Hay que mencionar que esa suma podría ascender, puesto que en junio de 2023, lanzó su línea de productos de belleza, Toty. Además, no se ha revelado cuánto cobró por ‘Griselda’, se sabe que será un doble cheque, pues, además de protagonizar la serie, fungió como productora ejecutiva.

Sofía Vergara Imagen Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix



¿Conocías las fortunas de Sofía Vergara y de Griselda Blanco? Cuéntanos en los comentarios si te gustó la serie de Netflix sobre la narcotraficante.