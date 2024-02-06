¿‘Black Mirror’ se hizo realidad? Internautas preocupados tras lanzamiento de lentes de realidad virtual de Apple

¿ ‘Black Mirror’ pasó de ser una serie de ciencia ficción a nuestra realidad? El lanzamiento de los Apple Vision Pro llevó a cientos de internautas a asegurarlo y, de paso, a externar su preocupación por la dependencia tecnológica.

Videos de personas usando el Apple Vision Pro inundan Internet

El pasado 2 de enero Apple sacó a la venta su dispositivo más novedoso: Vision Pro. Se trata de una especie de visor que permite combinar la realidad con la computación espacial. Al llevarlo puesto, el usuario puede ver pantallas de todo tipo de aplicaciones (navegadores de Internet, redes sociales, reproductores de video, cronómetros, fotografías y un largo etcétera) al mismo tiempo que se interactúa con ambientes reales.



Las gafas tienen un costo inicial de 3 mil 500 dólares (casi 60 mil pesos mexicanos) y, en apenas unos días en el mercado ya han generado gran sensación.

Tan solo en su primera semana disponible para el público en general, las redes sociales se inundaron de personas usándolo en situaciones comunes.

Ayer viendo a la gente probarse las Vision Pro en la tienda de Apple me sentí en un capítulo de Black Mirror. pic.twitter.com/3XkKcqe7Mf — Leyre Santos (@leyresantosv) February 5, 2024

En el metro, en una cafetería o en una tienda de Apple fueron algunos de ellos.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

Pero también surgieron otros clips un tanto más desconcertantes, que mostraban a personas usando los Vision Pro en plena calle o, incluso, manejando.

¿Ya empezó Black Mirror en la vida real? 🤔



pic.twitter.com/PdWLLSfL76 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 3, 2024



El creador de contenido Dante Lentini, por ejemplo, se hizo viral al compartir una grabación de él con los Apple Vision Pro mientras manejaba un carro Tesla. No obstante, confirmó a ‘Gizmodo’ que solo se trató de un sketch y que solo se puso el visor “de 30 a 40 segundos”.

Internautas reaccionan a videos de personas usando el Apple Vision Pro

Dichas imágenes se hicieron virales y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Por un lado, especialistas y aficionados comentaron que se trata de uno de los desarrollos tecnológicos más emocionantes de fechas recientes y, por el otro, hay quienes lo ven con preocupación.

Entre estos últimos, uno de los comentarios que más se repitió fue que “estamos viviendo un capítulo de ‘Black Mirror’”, la serie de Netflix que retrata un futuro distópico en el que la tecnología dicta todos los ámbitos de la vida. La película ‘Walle-E’, en la que los humanos tienen frente de sí una pantalla 24/7, también fue ampliamente mencionada.

En ese sentido, muchos se dijeron preocupados por los avances tecnológicos.

Vision Pro isn't just great, it's the single greatest piece of tech ive ever used pic.twitter.com/ArBgbkH0UR — Casey Neistat (@Casey) February 3, 2024

En redes sociales se avivó un importante debate entre ambas posturas. Quienes no ven nada negativo en los Vision Pro expusieron:

"No hay diferencia entre usar un celular todo el día”, “Como amante de la tecnología y de la VR (Realidad Virtual) me flipan. Creo que en algún punto la realidad mixta será el nuevo ‘smartphone’”, “La idea está buena, pero las gafas son muy estorbosas”, “Toma mi dinero, lo necesito ahora”, “Si yo te platicara lo absurdo que se escuchaba cuando a un celular le pusieron una cámara fotográfica no lo creerías... así que no, no es absurdo lo que estamos viendo, de hecho, ya se habían tardado”, entre otros argumentos.



Del lado contrario, quienes se dijeron preocupados por el futuro tecnológico externaron en comentarios:

“‘Black Mirror’ era una crítica a la sociedad y ellos lo tomaron como un modelo a seguir”, “‘Black Mirror’ ya avisó que esto no acaba bien”, “Espero con ansias al primer atropellado con los lentecitos esos”, “¿Lo que se vive ahí es la vida real?”, “Una cosa de locos, vi los videos y me dio ansiedad”, “Tengo miedo”, “El último invento para la ‘zombificación’ humana”.

Salieron las nuevas gafas de realidad virtual de Apple visión y la gente se está enloqueciendo.



Literalmente estamos en un capítulo de Black Mirror, cada día más absurdo todo esto. pic.twitter.com/jibN7qFLRJ — ANGIE ACOSTA (@angieacostam_) February 4, 2024