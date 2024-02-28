Showrunner de 'Avatar: la leyenda de Aang' enfrenta críticas de fans de versión original: “También me duele”

Video 'Avatar: la leyenda de Aang': diferencias entre la serie animada y el live action

El pasado 22 de febrero, Netflix estrenó ‘Avatar: la leyenda de Aang’, un live action de la caricatura de 2005. Al tratarse de una serie animada tan popular y querida, las expectativas de los fans estaban a tope, algo que quedó más que claro luego de que, apenas unas horas después de su lanzamiento, inundaron las redes sociales con sus comentarios y críticas de la nueva versión. Albert Kim, ‘showrunner’ de la historia, ya encaró sus impresiones.

‘Showrunner’ de live action de 'Avatar: la leyenda de Aang' enfrenta las críticas de fans

Albert Kim, ‘showrunner’ de la versión live action habló con ‘The Hollywood Reporter’ previo al estreno de la serie en Netflix. Si bien para ese momento, los fans aún no daban su criterio sobre la producción, el productor y guionista en jefe adelantó la oleada de comentarios de este sector y explicó algunas de sus decisiones creativas:

“Hay ciertas cosas que puedes dibujar, pero que cuando intentas traducirlas en live action son increíblemente complicadas, tanto desde el punto de vista práctico como financiero. Hay tantas secuencias épicas de la serie original que desearía haber podido hacer, pero habría arruinado el presupuesto muchas veces”.

En ese sentido, dijo, el equipo creativo “tuvo que elegir” qué partes dejar atrás, cuáles incluir y en qué otras ahondar.

“Estoy seguro de que habrá fanáticos que no estarán contentos por no haber obtenido sus episodios favoritos o sus personajes favoritos, lo único que decir es que a mí también me duele”, añadió.



Hay que señalar que Albert Kim aseguró que él mismo es fan de la versión original de 'Avatar: la leyenda de Aang' y que abordó el live action como tal.

“Solo espero que cuando (los fans) vengan y vean el programa, reconozcan que, aunque esta no es una traducción nota por nota del original, nos mantuvimos fieles al espíritu. [...] Espero que se den cuenta de que ninguna de estas decisiones se tomó al azar y que todas fueron consideradas muy cuidadosamente, y la prueba definitiva es si se mantuvo fiel o no a lo que creímos que era el espíritu de ‘Avatar’”, expresó.

Sobre la presión de la expectativa de los seguidores de la historia, Kim dijo:

“Es una consecuencia que va en ambos sentidos. A veces es una carga porque sabes que hay mucha gente que cuenta contigo para entregar ciertas cosas y, al mismo tiempo, es un privilegio tener una base de fans tan devota y apasionada que está esperando ansiosamente a ver lo que haces. Quiero decir, preferiría tener eso que lo contrario y que nadie hablara de eso”.

Así se creó el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang'

En la citada entrevista, Albert Kim también dio detalles de cómo fue el proceso creativo detrás de la producción.

Según contó, el primer paso fue “colocar todos los episodios de la primera temporada (de la versión original) en una gran pizarra” para “analizar” y “desentrañar” cada uno:

“Luego analizamos cuáles de estos hilos van juntos, donde encontramos algún paralelo temático entre personajes, historias y escenarios, y cómo podríamos volver a entretejerlos para crear algo que se sintiera más serializado”.

Así fue como lograron conectar algunas historias, como la de Jet y la del Mecánico que, aunque en la versión original suceden en momentos diferentes, ellos consideraron que eran parecidos en el sentido de que son “buenos de corazón pero que llegan a lugares extremos debido a la guerra”.

¿Habrá segunda temporada de 'Avatar: la leyenda de Aang'?

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado más entregas de la historia del niño de 12 años que debe salvar al mundo.

Por su parte, Albert Kim comentó que, al crear el live action de 'Avatar: la leyenda de Aang' no se enfocó “más allá de la primera temporada”.