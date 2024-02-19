Series de Netflix

¿Cuál versión es mejor? Fans de ‘One Day’ debaten en redes sociales si la serie superó la película

¿Cuál de las dos versiones de la historia derramó más lágrimas?

Por:Ericka Chavez
Video 'Siempre el mismo día': ¿es mejor la serie que la película? Las diferencias entre ellas

La más reciente versión de ‘Siempre el mismo día’ ya llegó a Netflix (hizo llorar a más de un espectador) y, en redes sociales, miles de usuarios no dudaron en compararla con la película del 2011: ¿cuál es mejor, según sus impresiones?

‘One Day’: fans debaten en redes sociales si la serie de Netflix es mejor a la película

La historia de amor Dexter y Emma inició como un libro escrito por David Nicholls, que lleva el mismo título. En 2011, el relato llegó a la pantalla grande con una película protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess. Esa es la versión que muchos llevan tatuada en el corazón, sin embargo, este 2024, justo antes del Día de San Valentín, Netflix estrenó la suya.

Se trata de una miniserie de 14 capítulos, cada uno de los cuales, explora un año en la vida de amigos y enamorados.

Debido a la gran popularidad de la cinta de hace más de una década, no es de extrañar que surgieran las comparaciones entre ambas. En redes sociales, miles de fans, debatieron cuál consideraban superior.


Como era de esperarse, muchos de los que vieron la película de Anne Hathaway en la pantalla grande comentaron que la serie de Netflix tenía unos zapatos muy grandes que llenar. Por ello, prácticamente descartaron la nueva versión de ‘One Day’ desde antes de verla.

Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Imagen X (Twitter)

Aun así, muchos le dieron una oportunidad a la adaptación televisiva estelarizada por Ambika Mod y Leo Woodall.


Al final de un maratón romántico y triste, la mayoría cambió de bando: consideraron que la versión del 2024 es mejor que la del 2011. En especial, dijeron, el final es aún más devastador.

Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Imagen X (Twitter)


Si hay algo en la que todos coincidieron es que, sin importar cuál se lleve la corona, ambas historias los hicieron derramar muchas lágrimas.

Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Fans debaten en redes sociales si la serie 'One Day' de Netflix es mejor que la película.
Imagen X (Twitter)

Diferencias entre la serie de Netflix ‘One Day’ y la película

Si bien ambas versiones se basan en el mismo libro, hay diferencias entre una y otra.

Una de las más comentadas por los fans es que la serie permite explorar a mayor profundidad la historia y el desarrollo de los personajes. Esto, debido a que cada uno de los capítulos muestra un año en sus vidas, mientras que la película los resume en casi 2 horas.

En ese sentido, la muerte de Emma y el duelo de Dexter parecen tener un mayor impacto en la audiencia. En específico, se muestra con mayor detalle la depresión y alcoholismo en el que cae el personaje de Leo Woodall tras la pérdida del de Ambika Mod.

Además, en la serie de Netflix, Tilly, la mejor amiga de Emma, tiene un rol más relevante que en la película.

¿Ya viste la versión de Netflix de ‘One Day’? Cuéntanos en los comentarios si crees que es mejor que la película.

